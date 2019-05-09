150 000 Волонтеров Победы помогли в организации Дня Победы в городах России

Москва, , 20:54 — REGNUM Волонтеры Победы начали подготовку к празднику заранее. В регионах России проводилось обучение, где добровольцы знакомились друг с другом, вспоминали историю войны, узнавали об особенностях волонтёрской деятельности, своих задачах, встречались с ветеранами войны.

«Самым волнительным и важным мероприятием для Волонтеров Победы является 9 мая. Это бешеные ритмы сердца, волнение, когда ты выходишь на площадь с десятками тысяч людей. И идешь в одном строю с Героями. Бессмертный полк — это то, что заставило меня узнать больше о нашей с вами общей истории», — рассказал Дмитрий Капорский, волонтер Победы из Республики Крым.

Первыми в стране 9 мая встретили добровольцы Камчатского края.

«Триста волонтеров помогли в проведении парада Победы и шествия Бессмертного полка. Они сопровождали ветеранов, раздавали Георгиевские ленты, работали на полевых кухнях. Также Волонтеры Победы рассказывали всем желающим, как можно найти информацию о своих родственниках, участвовавших в Великой Отечественной войне», — рассказал Антон Ковалев, волонтер Победы из Камчатского края.

Волонтеры Победы участвуют в проведении Дня Победы не только в региональных центрах, но и в малых городах и селах. Так, в г. Шарыпово (Красноярский край) с населением 30 000 человек добровольцы помогли на шествии Бессмертного полка и провели флешмоб «Мы помним», где жители города увидели инсценировку отрывка из «Василия Теркина» и вместе с волонтерами станцевали вальс.

В Москве участниками волонтерского сопровождения «Бессмертного полка» стали более 3000 человек. Добровольцы выполняли различные функции: сопровождение ветеранов, живая цепь, волонтеры настроения, служба поддержки, медицинское сопровождение, пресс-подход, работа с трибунами и фотоволонтеры.

«Я очень рада, что так много неравнодушных людей не остались в стороне, а вошли в команду Волонтеров Победы и теперь помогают в организации самого главного праздника страны. Среди наших волонтеров не только молодежь, но и представители старшего поколения. Самому взрослому волонтеру 69 лет!» — сказала руководитель ВОД «Волонтеры Победы», руководитель Движения, член Центрального Штаба ОНФ Ольга Амельченкова.

«9 мая в этом году для меня особенное. И даже не потому, что я стал тим-лидером Волонтеров Победы на Бессмертном полку и уже второй раз в своей жизни провожу этот день на Красной площади, в сердце нашей страны. 11 апреля я узнал о подвиге своего прадеда во время Великой Отечественной войны. Банных Иван Филиппович, 1919 г.р. поступил на службу в сентябре 1939 года и прошёл всю войну от первого до последнего дня. Каждый раз, глядя на шествие Бессмертного полка, на бесчисленное количество портретов Героев, подаривших нам жизнь, я мечтал тоже однажды пронести портрет своего Героя. Теперь я знаю его имя и уже на шаг ближе к мечте!» — поделился своей историей Климочко Богдан, волонтер «Бессмертного полка» в Москве.

Победители ежегодного конкурса «Послы Победы», проводимого Движением, помогли с подготовкой и проведением ключевого мероприятия, посвященного празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, — парада Победы на Красной площади в Москве.

«В этом году участниками конкурса «Послы Победы» стали 250 волонтеров из 81 региона России и 45 стран мира. На конкурс было подано более 5 000 заявок», — отметила Ольга Амельченкова.

Впервые в праздновании Дня Победы в России приняли участие иностранные добровольцы. 9 мая в Туле они помогли в волонтерском сопровождении торжественных мероприятий. В дальнейшем лучшие из них запустят работу проекта «Международная команда волонтеров 75-летия Победы» в своей стране в 2020 году.

«Мой дедушка был участником Второй мировой войны. И я рад, что смог узнать больше об этих событиях. 9 мая мы помогли провести парад Победы и шествие Бессмертного полка в Туле. Я горд, что смог представить Сербию в Международном проекте Волонтеров Победы!» — рассказал Папп Игнац Браниславович, финалист Международного конкурса «Послы Победы» из Сербии.

В следующем году мы отмечаем 75-летие Великой Победы. Волонтеры Победы уже начали подготовку к празднованию. Формируется международная команда волонтеров, а по всей России открываются 8 окружных центров, которые будут осуществлять подготовку добровольцев в регионах страны.