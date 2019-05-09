Тюменцы стали живой преградой ради Минуты молчания

Тюмень, , 20:55 — REGNUM В Тюмени 9 мая 2019 года в 18:55 по местному времени прошла Всероссийская акция «Минута молчания». Акция давно стала традиционной. Но сегодня на перекрёстке улиц Республики и Мельникайте почтить память о героях Великой Отечественной войны пришли тысячи тюменцев, которые молчали, вспоминая фронтовиков, дольше отведённой минуты, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в штабе Молодой Гвардии «Единой России».

Акция подразумевала перекрытие движения и полную остановку транспорта на перекрестке улиц Республики и Мельникайте ровно на одну минуту. Участникам акции и водителям автомобилей было предложено переключится на одну из популярных радиостанций, по которой транслировался звук метронома, отсчитывающего 60 секунд. Но минута затянулась.

«Люди — пешеходы и водители, замерли, осознавая важность момента, сами выходили на проезжую часть, телами перекрывали путь транспортным средствам, чтобы остановить движение и почтить достойно память павших в Великой Отечественной войне.

Минута молчания в День Победы — это святой момент для всех, кто хранит память о советских солдатах, павших на фронтах Великой Отечественной войны. Это момент, когда вся страна замирает, вспоминая родственников и тех, благодаря кому мы появились на свет и живём», — пояснил порыв земляков руководитель тюменского штаба Молодой Гвардии «Единой России» Владимир Сбитнев.

По предварительным подсчётам, участие в акции приняли около двух тысяч тюменцев и гостей города.

Читайте ранее в этом сюжете: В Тюменской области в строй «Бессмертного полка» встали 87 тысяч жителей