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«Бессмертный полк» в Саранске объединил 30 тыс. гостей и жителей города

Общество

В районах региона к акции присоединились еще около 36 тыс. человек

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«Бессмертный полк» в Саранске объединил 30 тыс. гостей и жителей города
Иллюстрация: Пресс-служба правительства Мордовии
Начало шествия

Саранск, 9 мая 2019, 20:21 — REGNUM  В Саранске патриотическое шествие «Бессмертный полк» объединило более 30 тыс. граждан — гостей и жителей города. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

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Участников шествия приветствуют из окна
Иллюстрация: Пресс-служба правительства Мордовии
Участников шествия приветствуют из окна

Традиционно в шествии принял участие глава Мордовии Владимир Волков, он нес портрет отца — Дмитрия Алексеевича Волкова. Отец руководителя республики в 1939 году был призван в Красную Армию. Служил в 389-м стрелковом полку, затем в 51-м кавалерийском эскадроне. В мае 1942 года в боях за город Изюм, прикрывая товарищей, Дмитрий Волков был тяжело ранен в ногу. После излечения был комиссован. С конца 1942 года продолжил работу в колхозе «Свободный труд». Затем долгое время до выхода на пенсию работал лесничим в Краснослободском районе.

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Глава Мордовии Владимир Волков в рядах «Бессмертного полка»
Иллюстрация: Пресс-служба правительства Мордовии
Глава Мордовии Владимир Волков в рядах «Бессмертного полка»

Участники кульминационного мероприятия в рамках празднования Дня Победы прошли по проспекту Ленина от площади Стратонавтов до Советской площади. Завершилась акция возложением цветов к Вечному огню на площади Победы.

Шествие также проходило в других городах и районах республики, на территории региона участниками акции стали более 36 тыс. человек.

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Жители Саранска
Иллюстрация: Пресс-служба правительства Мордовии
Жители Саранска
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«Бессмертный полк»
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