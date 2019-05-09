В Костромской глубинке вспомнили своих героев Великой Отечественной войны

Александровское, Костромская область, , 20:30 — REGNUM По улицам Костромского поселка Александровское прошли в «Бессмертном полку» местные жители, и приехавшие 6 лет назад восстанавливать разрушенное «эффективными собственниками» производство члены движения «Суть времени», сообщает 9 мая корреспондент ИА REGNUM.

9 мая стало тем днем, когда местные жители и поселенцы из общественно-политического движения «Суть времени» не только делят трудовые будни на производстве, но и празднуют победу в страшной битве. Также они вспоминают своих дедов и прадедов — советских солдат, отстоявших мир от фашизма.

Дети, их родители, молодежь и старшее поколение собрались у здания поселковой школы и в парадном строю пронесли портреты своих близких. Завершилось шествие митингом на центральной площади поселка у стелы, на которой увековечены имена александровцев, отдавших свои жизни в борьбе с фашистскими оккупантами.

Здесь читали стихи, пели песни и с благодарностью вспоминали простого русского солдата, тружеников тыла, вынесших все тяготы войны и сумевших переломить хребет нацисткой гадине и той европейской орде, которую привел за собой на нашу землю Гитлер.