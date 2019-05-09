Четверг, 9 Мая 2019 года
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В Костромской глубинке вспомнили своих героев Великой Отечественной войны

Общество

Во всех уголках России вспоминают советских воинов победителей, освободивших мир от фашизма

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В Костромской глубинке вспомнили своих героев Великой Отечественной войны
Иллюстрация: Александр Валиев
Олеся и герой ее семьи

Александровское, Костромская область, 9 мая 2019, 20:30 — REGNUM  По улицам Костромского поселка Александровское прошли в «Бессмертном полку» местные жители, и приехавшие 6 лет назад восстанавливать разрушенное «эффективными собственниками» производство члены движения «Суть времени», сообщает 9 мая корреспондент ИА REGNUM.

9 мая стало тем днем, когда местные жители и поселенцы из общественно-политического движения «Суть времени» не только делят трудовые будни на производстве, но и празднуют победу в страшной битве. Также они вспоминают своих дедов и прадедов — советских солдат, отстоявших мир от фашизма.

Дети, их родители, молодежь и старшее поколение собрались у здания поселковой школы и в парадном строю пронесли портреты своих близких. Завершилось шествие митингом на центральной площади поселка у стелы, на которой увековечены имена александровцев, отдавших свои жизни в борьбе с фашистскими оккупантами.

Здесь читали стихи, пели песни и с благодарностью вспоминали простого русского солдата, тружеников тыла, вынесших все тяготы войны и сумевших переломить хребет нацисткой гадине и той европейской орде, которую привел за собой на нашу землю Гитлер.

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«Бессмертный полк»
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