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«Мурашки по коже» — участница московского «Бессмертного полка»

Общество

Участвовать в «Бессмертном полку» долг каждого

«Мурашки по коже» — участница московского «Бессмертного полка»
Иллюстрация: Mos.ru
Бессмертный полк. Москва

Москва, 9 мая 2019, 20:13 — REGNUM  Принять участие в акции «Бессмертный полк» — долг каждого жителя России. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказала участница шествия Карина Нестерова.

«Я участвую в акции «Бессмертный полк» не впервые. Сегодня это было особенный день. Мой прадед погиб в 1943 году в сражении за Воронеж. Но сегодня он прошёл по Москве, и я прошла вместе с ним. У меня шли мурашки по коже были, слёзы на глазах. Для меня гордость и честь, что мой прадед, который не увидел День Победы, отдал свою жизнь, чтобы его могли увидеть мы. «Бессмертный полк» — это очень важная скрепа, которая связывает всех нас, несмотря на разные культурные и политические взгляды. Это то, что делает нас едиными», — рассказала Нестерова.

Она напомнила, что война коснулась каждой семьи, поэтому долг каждого — принять в участие в акции памяти.

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«Бессмертный полк»
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