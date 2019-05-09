Саранск, Мордовия, 9 мая 2019, 19:47 — REGNUM
В Саранске на площади Победы 9 мая состоялся митинг-реквием. Всех собравшихся приветствовал глава Мордовии Владимир Волков. Рядом с Вечным Огнём почётные места заняли ветераны войны и труда, дети войны, сообщили ИА REGNUM в правительстве республики.
«Сегодня — главный праздник нашей страны! День вечной, святой памяти и великой национальной гордости! День Победы делает нас ближе и сильнее. Сегодня здесь — все свои. Одна семья — один народ. У нас общая судьба и единое прошлое, и Победа — одна на всех. В эти майские дни каждый по-особому чувствует это родство. Гордится своей великой страной и ее героями, своей историей и корнями. Земной поклон вам, дорогие ветераны, герои Великой Отечественной, Творцы Победы! Честь вам и Слава на все времена!», — сказал глава Мордовии.
В годы войны на фронт из Мордовии ушли 246 тыс. жителей региона, каждый второй не вернулся. Волков подчеркнул необходимость сохранять живую связь поколений. Отметил, опыт и заслуги фронтовиков должны стать основой побед и достижений новых поколений.
«Отцы, деды, прадеды, матери, бабушки — все они мечтали о том, чтобы их дети и внуки жили в свободной стране. Чтобы мы с вами шли только вперёд, с гордо поднятой головой! Давайте вместе сделаем всё, чтобы нашим предкам никогда не было стыдно за нас! Пусть сияет чистое и мирное небо над нашей великой Родиной — Россией! Слава советскому солдату! Слава народу — победителю! С праздником Великой Победы!», — завершил приветствие Волков.
Затем состоялась церемония возложения цветов к монументу воинам — уроженцам Мордовии, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941−1945 годов. В небо были выпущены белые голуби и воздушные шары. После митинга в Саранске прошёл парад в честь Великой Победы. Затем торжественное шествие через весь город направилось на мемориальное кладбище, почтить память погибших у могил пациентов военных госпиталей. Шествие возглавили открытые «УАЗы», они везли ветеранов войны и труда.
Также 9 мая глава Мордовии провел праздничный прием в честь ветеранов войны и тружеников тыла в парадном Колонном зале Дома Республики. Волков отметил неоценимый вклад в Победу тех, кто трудился в тылу, кто восстанавливал страну после войны, пожелал им и всем жителям республики — наследникам Великой Победы — мира и благополучия. Глава региона вручил ветеранам государственные награды.
Благодарность главы Республики Мордовия за активную общественную работу и большой вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения объявлена Екатерине Чиглинцевой и Владимиру Барсукову — жителям блокадного Ленинграда. Почетным знаком «За личный вклад в развитие Республики Мордовия» награждены участники и ветераны Великой Отечественной войны Василий Абудеев, Иван Барнашов, Анна Иванова, Петр Исаев, Александр Казаков, Григорий Корнилаев, Аркадий Пенко, Василий Синицын, Александр Старостин, Михаил Харьков.
За прославление Мордовии на международной спортивной арене награды был удостоен победитель чемпионата Европы по греко-римской борьбе 2019 года в городе Бухаресте Виталий Кабалоев, ему присвоено звание «Лауреат Государственной премии Республики Мордовия».