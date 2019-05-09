Саранск, Мордовия, , 19:47 — REGNUM

В Саранске на площади Победы 9 мая состоялся митинг-реквием. Всех собравшихся приветствовал глава Мордовии Владимир Волков. Рядом с Вечным Огнём почётные места заняли ветераны войны и труда, дети войны, сообщили ИА REGNUM в правительстве республики.

Глава Мордовии Владимир Волков возложил цветы Пресс-служба правительства Мордовии

«Сегодня — главный праздник нашей страны! День вечной, святой памяти и великой национальной гордости! День Победы делает нас ближе и сильнее. Сегодня здесь — все свои. Одна семья — один народ. У нас общая судьба и единое прошлое, и Победа — одна на всех. В эти майские дни каждый по-особому чувствует это родство. Гордится своей великой страной и ее героями, своей историей и корнями. Земной поклон вам, дорогие ветераны, герои Великой Отечественной, Творцы Победы! Честь вам и Слава на все времена!», — сказал глава Мордовии.

Участники парада Пресс-служба правительства Мордовии

В годы войны на фронт из Мордовии ушли 246 тыс. жителей региона, каждый второй не вернулся. Волков подчеркнул необходимость сохранять живую связь поколений. Отметил, опыт и заслуги фронтовиков должны стать основой побед и достижений новых поколений.

«Отцы, деды, прадеды, матери, бабушки — все они мечтали о том, чтобы их дети и внуки жили в свободной стране. Чтобы мы с вами шли только вперёд, с гордо поднятой головой! Давайте вместе сделаем всё, чтобы нашим предкам никогда не было стыдно за нас! Пусть сияет чистое и мирное небо над нашей великой Родиной — Россией! Слава советскому солдату! Слава народу — победителю! С праздником Великой Победы!», — завершил приветствие Волков.

Затем состоялась церемония возложения цветов к монументу воинам — уроженцам Мордовии, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941−1945 годов. В небо были выпущены белые голуби и воздушные шары. После митинга в Саранске прошёл парад в честь Великой Победы. Затем торжественное шествие через весь город направилось на мемориальное кладбище, почтить память погибших у могил пациентов военных госпиталей. Шествие возглавили открытые «УАЗы», они везли ветеранов войны и труда.

Возложение цветов Пресс-служба правительства Мордовии

Также 9 мая глава Мордовии провел праздничный прием в честь ветеранов войны и тружеников тыла в парадном Колонном зале Дома Республики. Волков отметил неоценимый вклад в Победу тех, кто трудился в тылу, кто восстанавливал страну после войны, пожелал им и всем жителям республики — наследникам Великой Победы — мира и благополучия. Глава региона вручил ветеранам государственные награды.

Благодарность главы Республики Мордовия за активную общественную работу и большой вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения объявлена Екатерине Чиглинцевой и Владимиру Барсукову — жителям блокадного Ленинграда. Почетным знаком «За личный вклад в развитие Республики Мордовия» награждены участники и ветераны Великой Отечественной войны Василий Абудеев, Иван Барнашов, Анна Иванова, Петр Исаев, Александр Казаков, Григорий Корнилаев, Аркадий Пенко, Василий Синицын, Александр Старостин, Михаил Харьков.

Владимир Волков приветствует ветерана Пресс-служба правительства Мордовии

За прославление Мордовии на международной спортивной арене награды был удостоен победитель чемпионата Европы по греко-римской борьбе 2019 года в городе Бухаресте Виталий Кабалоев, ему присвоено звание «Лауреат Государственной премии Республики Мордовия».