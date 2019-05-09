Лики святых в «Бессмертном полку» в Югре: «осторожнее с порывами»

Ханты-Мансийск, , 22:11 — REGNUM В акции «Бессмертный полк» в Ханты-Мансийске приняли участие почти 13 500 человек. Вдвое больше, чем в 2014 году, когда столица Югры стала ещё одной точкой на карте страны, где потомки шествием почитают своих предков — участников Великой Отечественной войны, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении общественных связей Ханты-Мансийска.

«Участники акции несли в руках портреты своих отцов, дедов, прадедов и близких родственников, которые во времена Великой Отечественной войны воевали или ковали Победу в тыл. К горожанам присоединились губернатор Югры Наталья Комарова и глава города Ханты-Мансийска Максим Ряшин», — говорится в официальном сообщении.

Но почему-то не упоминается участие в колонне молодых людей со штендерами, на которых изображены лики православных святых — праведного Фёдора Ушакова и благоверного князя Александра Невского.

Когда в 2016 году экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская с иконой последнего царя России Николая Второго вторглась в ряды «Бессмертного полка», тем самым она расколола общественное мнение.

«Бессмертный полк, согласно Уставу — история личной семейной памяти, свободная от любых политических, корпоративных и иных символов. Между тем, в ряде случаев Полк превращается в фон для демонстрации различных «брендов» и «кумиров». В колоннах, вместо лиц участников событий Великой Отечественной войны, появляются портреты деятелей разных эпох», — сетовали тогда о «карнавализации» шествия в штабе «Бессмертного полка России».

Участие представителей православного духовенства в «Бессмертном полку» не оспаривается — шествие объединяет людей из различных стран, разных национальностей и вероисповедания. Но объединяют ли небесные покровители русских воинов — Александр Невский и Фёдор Ушаков — всех жителей Югры? Ханты-Мансийский округ — многонациональная и поликонфессиональная территория. Здесь живут мусульмане, иудеи, буддисты, а у коренных народов Югры — свои языческие боги. Глядя на православных, они тоже имеют право нести штендеры со своими небесными покровителями. И во что же тогда превратится «Бессмертный полк», как не в пантеон святых?

Сегодня, 9 мая, автор идеи «Бессмертного полка» Геннадий Иванов из Тюмени предупреждал — «осторожнее надо с порывами», вспоминая демарш Натальи Поклонской.

«В окопах нет атеистов». Это изречение приписывают американскому капеллану. Большинство из нас перед лицом неминуемой смерти обращаются к последней надежде — к высшим силам. Бог един — провайдеры разные, гласит другая, уже современная поговорка. И лики почитаемых православных святых в «Бессмертном полку» намекают на рекламу единого провайдера во спасении наших душ. Или как?

Уже слышу возражения, мол, а как же ордена Невского и Ушакова? Советские, кстати, ордена. В Российской империи с 1725 года по 1917 год существовал орден Святого Александра Невского, а в СССР с 1942 года по 1991 год — орден Александра Невского. Чувствуете разницу? Как сообщают историки, в царские времена это был придворный орден, который стал по-настоящему воинской наградой лишь в годы Великой Отечественной войны. Орден Ушакова учреждён в 1044 году и является сугубо советской флотской наградой. Здесь проявилось уважение к Фёдору Ушакову и Александру Невскому, как выдающимся военачальникам, историческим личностям, а не к святым. Кто-то возражает против портретов советских военачальников в колоннах «Бессмертного полка»?

«Колонны Полка должны оставаться пространством свободным от политической, корпоративной, конфессиональной символик», — говорится в соглашении о единых принципах организации и проведения шествия 9 мая «Бессмертного полка» и «Бессмертного полка России», подписанном в середине апреля 2019 года.

Безусловно, после этого соглашения проявилась другая крайность — это абсурдный запрет Красного знамени Победы в шествии «Бессмертного полка». Речь идёт о штурмовом флаге 150-й Идрицкой стрелковой дивизии, водружённом 1 мая 1945 года на крыше здания рейхстага в Берлине военнослужащими Красной Армии Алексеем Берестом, Михаилом Егоровым и Мелитоном Кантария. Те, кто узрел в нём рекламу КПРФ, на мой взгляд, тоже неосторожны в порывах. Это знамя — символ разгрома фашистского Третьего рейха, символ Победы, которую мы так широкомасштабно празднуем.

И опять ударились лбами либералы и рьяные адепты православия. Однако открытая общественная дискуссия — это прекрасно. По большому счёту, «Бессмертный полк», как традиция, проходит путь становления и формирования, и широкого не только гражданского участия, но и обсуждения. И всегда надо помнить, что Россия — страна многонациональная, поликонфессиональная, и нас держит и сплачивает понимание и умение через тернии прийти к общему знаменателю. Давайте будем осторожны в порывах, чтобы ненароком не обидеть рядом стоящего. Давайте выработаем этот общий знаменатель — Знамени Победы быть и не путать иконы с историческими личностями.

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