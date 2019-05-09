«Мой дед ещё раз прошёл по Москве» — участник «Бессмертного полка»

Москва, , 19:29 — REGNUM Всероссийская акция «Бессмертный полк» даёт уникальную возможность отдать дань памяти своим предкам, воевавшим в Великой Отечественной войне, заявил корреспонденту ИА REGNUM участник «Бессмертного полка» в Москве Михаил Кудряшов.

«Бессмертный полк» для меня — возможность, чтобы мой дед ещё раз прошёл по Москве и отметил День Победы. Я вышел с его портретом. Он прошел всю войну с 1941 года по 1945 год. Оставил свою подпись на Рейхстаге. Служил в зенитно-артиллерийском полку и в дальнейшем также продолжал служить в армии», — рассказал участник шествия.

Как сообщало ИА REGNUM, участники «Бессмертного полка» в Москве продолжили шествие, несмотря на проливной ливень и сильный ветер.