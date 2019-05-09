Четверг, 9 Мая 2019 года
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«Мой дед ещё раз прошёл по Москве» — участник «Бессмертного полка»

Общество

Участник шествия объяснил, почему пришёл на «Бессмертный полк»

«Мой дед ещё раз прошёл по Москве» — участник «Бессмертного полка»
Иллюстрация: Mos.ru
Бессмертный полк. Москва

Москва, 9 мая 2019, 19:29 — REGNUM  Всероссийская акция «Бессмертный полк» даёт уникальную возможность отдать дань памяти своим предкам, воевавшим в Великой Отечественной войне, заявил корреспонденту ИА REGNUM участник «Бессмертного полка» в Москве Михаил Кудряшов.

«Бессмертный полк» для меня — возможность, чтобы мой дед ещё раз прошёл по Москве и отметил День Победы. Я вышел с его портретом. Он прошел всю войну с 1941 года по 1945 год. Оставил свою подпись на Рейхстаге. Служил в зенитно-артиллерийском полку и в дальнейшем также продолжал служить в армии», — рассказал участник шествия.

Как сообщало ИА REGNUM, участники «Бессмертного полка» в Москве продолжили шествие, несмотря на проливной ливень и сильный ветер.

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«Бессмертный полк»
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