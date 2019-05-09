Четверг, 9 Мая 2019 года
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Шествие «Бессмертный полк» в Москве объединило 700 тысяч человек

Общество

В РФ — 10 миллионов

Шествие «Бессмертный полк» в Москве объединило 700 тысяч человек
Иллюстрация: Kremlin.ru
Бессмертный полк. Москва

Москва, 9 мая 2019, 19:23 — REGNUM  В Москве акция «Бессмертный полк» собрала 700 тысяч человек, сообщила пресс-служба ГУ МВД по столице.

«В шествии участвуют порядка 700 тысяч человек», — говорится в информации.

Всего в России состоялось 3700 мероприятий в ходе ежегодного шествия, которые, по данным МВД, объединили 10 миллионов человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве колонну «Бессмертного полка» возглавил президент РФ Владимир Путин. 9 мая в столице прошёл сильный ливень.

Утром в Москве состоялся парад Победы, воздушная часть которого отменена из-за метеоусловий.

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«Бессмертный полк»
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