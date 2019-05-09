Казань встретила День Победы парадом — фоторепортаж

Казань, 9 мая 2019, 19:24 — REGNUM В Казани прошёл торжественный парадный марш, который продолжится шествием «Бессмертного полка» с участием горожан.
ИА REGNUM публикует фоторепортаж Даниила Шведова о лучших моментах казанского праздника.
Казань, 9 мая 2019, 19:24 — REGNUM В Казани прошёл торжественный парадный марш, который продолжится шествием «Бессмертного полка» с участием горожан.
ИА REGNUM публикует фоторепортаж Даниила Шведова о лучших моментах казанского праздника.
Ctrl +
Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Сброс пароля