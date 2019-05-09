Четверг, 9 Мая 2019 года
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Казань встретила День Победы парадом — фоторепортаж

Общество

Жители Казани встретили День Победы парадом и шествием «Бессмертного полка»

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Казань встретила День Победы парадом — фоторепортаж
Даниил Шведов © ИА REGNUM
День Победы в Казани

Казань, 9 мая 2019, 19:24 — REGNUM  В Казани прошёл торжественный парадный марш, который продолжится шествием «Бессмертного полка» с участием горожан.

ИА REGNUM публикует фоторепортаж Даниила Шведова о лучших моментах казанского праздника.

2
День Победы в Казани
Даниил Шведов © ИА REGNUM
День Победы в Казани
6
Парад Победы
Даниил Шведов © ИА REGNUM
Парад Победы
5
Парад Победы
Даниил Шведов © ИА REGNUM
Парад Победы
1
Ветераны
Даниил Шведов © ИА REGNUM
Ветераны
3
Парад Победы
Даниил Шведов © ИА REGNUM
Парад Победы
4
Гости парада
Даниил Шведов © ИА REGNUM
Гости парада
7
Парад Победы
Даниил Шведов © ИА REGNUM
Парад Победы
8
Парад Победы
Даниил Шведов © ИА REGNUM
Парад Победы
18
Парад Победы
Даниил Шведов © ИА REGNUM
Парад Победы
21
Парад Победы
Даниил Шведов © ИА REGNUM
Парад Победы
22
Парад Победы
Даниил Шведов © ИА REGNUM
Парад Победы
23
Парад Победы
Даниил Шведов © ИА REGNUM
Парад Победы
26
Проход военной техники
Даниил Шведов © ИА REGNUM
Проход военной техники
25
Проход военной техники
Даниил Шведов © ИА REGNUM
Проход военной техники
29
Парад Победы
Даниил Шведов © ИА REGNUM
Парад Победы
32
День Победы в Казани
Даниил Шведов © ИА REGNUM
День Победы в Казани
34
Почётные гости
Даниил Шведов © ИА REGNUM
Почётные гости
35
Почётные гости
Даниил Шведов © ИА REGNUM
Почётные гости
36
Почётные гости
Даниил Шведов © ИА REGNUM
Почётные гости
38
Почётные гости
Даниил Шведов © ИА REGNUM
Почётные гости
40
«Бессмертный полк» в Казани
Даниил Шведов © ИА REGNUM
«Бессмертный полк» в Казани
42
Почётные гости
Даниил Шведов © ИА REGNUM
Почётные гости
41
Гости парада
Даниил Шведов © ИА REGNUM
Гости парада
44
«Бессмертный полк» в Казани
Даниил Шведов © ИА REGNUM
«Бессмертный полк» в Казани
43
«Бессмертный полк» в Казани
Даниил Шведов © ИА REGNUM
«Бессмертный полк» в Казани
48
«Бессмертный полк» в Казани
Даниил Шведов © ИА REGNUM
«Бессмертный полк» в Казани
49
«Бессмертный полк» в Казани
Даниил Шведов © ИА REGNUM
«Бессмертный полк» в Казани
50
«Бессмертный полк» в Казани
Даниил Шведов © ИА REGNUM
«Бессмертный полк» в Казани
51
«Бессмертный полк» в Казани
Даниил Шведов © ИА REGNUM
«Бессмертный полк» в Казани
56
«Бессмертный полк» в Казани
Даниил Шведов © ИА REGNUM
«Бессмертный полк» в Казани
57
«Бессмертный полк» в Казани
Даниил Шведов © ИА REGNUM
«Бессмертный полк» в Казани

Смотрите галерею к статье

regnum author Даниил Шведов
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Фоторепортажи ИА REGNUM
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