«Бессмертный полк» в Тульской области установил рекорд

Тула, , 19:14 — REGNUM Сегодня 74-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг. отмечают в каждом уголке России. Тульская область во главе с городом-героем Тулой праздновала и вспоминала героев тех лет на главной площади областного центра и в других городах.

На площади Победы губернатор Алексей Дюмин, члены регионального правительства, руководители города Тулы, ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, кадеты, юнармейцы, суворовцы, жители и гости областного центра провели церемонию возложения цветов и гирлянд. А после отправились на парад.

Минута молчания, проникновенная речь главы региона, в которой он неоднократно подчеркнул, что ветераны для нашей страны «дорогие и любимые». Отдельно аналитики отметили праздничную форму руководителя области и медали, среди которых главная — звезда Героя России.

«Это наш самый главный, священный праздник. Он дорог каждому из нас. Мы свято храним память о тех годах и никогда не забудем. Ни одной стране мира не довелось пережить то, что испытал советский народ. В мировой истории нет примеров такого мужества, отваги и героизма», — сказал Дюмин.

Парадные расчеты возглавили воспитанники третьего курса тульского Суворовского училища и барабанщики, а вторая механизированная часть парада в Туле стартовала с проезда легендарной реактивной системы «Катюша».

"Парад лучше, чем в Москве. Горжусь Тулой!», — писали туляки о параде Победы в городе-герое.

Вместе со своими героями

Более двух километров прошагал тульский «Бессмертный полк». Влиться в колонну можно было по ходу движения. Многие туляки принимали участие в шествии в седьмой раз, некоторые впервые. Молодое поколение в мельчайших подробностях рассказывали о подвигах своих дедов, прадедов и прапрадедов, бабушек, дядь и тетей.

Также в колонне «Бессмертного полка» по традиции прошел губернатор Тульской области. Алексей Дюмин неизменно с 2016 года выходит на главные улицы города и проходит этот путь с портретами дедов Ивана Богатырева и Василия Дюмина. Первый награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени, медалью «За Победу над Германией», второй — медалью «За отвагу».

Ведущий аналитик «Института региональной экспертизы» Николай Евдокимов считает, что акция «Бессмертный полк» — одна из наиболее удачных в имиджевом и информационном отношении находок последних лет.

«Это едва ли не единственная акция, которая объединяет людей с разными политическими взглядами — как сторонников власти, так и ее противников. Она лишена милитаристского пафоса и удачно связывает образы прошлого и настоящего. Не менее важно, что акция родилась в народе, а не была инициирована сверху», — отмечает эксперт.

Также аналитик подчеркивает, что участие руководителя региона в народной акции важно с имиджевой точки зрения, с точки зрения демонстрации единства власти и общества.

«Высокопоставленные чиновники — такие же люди, их отцы и деды также защищали нашу родину и совершали подвиги. Для губернатора Тульской области Алексея Дюмина это и вовсе естественный процесс. Он сам выходец из семьи военного. Полагаю, что вопрос участвовать в акции или нет, для него даже не стоял», — объяснил Николай Евдокимов.

По предварительным подсчетам, в Туле участниками «Бессмертного полка» стали 150 тысяч человек. Это не только жители города, но и гости из других регионов: Татарстана, Алтайского края и других субъектов РФ. Люди помимо рассказов историй родных героев затягивали песни, которые выбрали в рамках проекта «45 песен Победы».

Лучший показатель за семилетнюю историю

9 мая отмечался не только в областном центре, но и всех районах Тульской области. Шествия, митинги, выступления, концерты. И если в городе-герое в колонну с портретами своих героев стали 150 тысяч человек, то всего же по региону в 2019 года «Бессмертный полк», по первым оценкам организаторов, привлек рекордное число участников — более чем 220 тысяч человек. Пока что, это лучший показатель за семилетнюю историю.

«Города и муниципальные образования Тульской области также поддержали областной центр в проведении этой акции. Новомосковск, Донской, Алексин приняли в этом участии. Памятные мероприятия и акции прошли в Плавске, Теплом, Щекино. Вся Тульская область в том или ином виде принимает участие. Стоит отметить, что «Бессмертный полк», наверное, единственная многотысячная акция, в котором люди принимают добровольное, осознанное решение участвовать в ней или нет. Никакого административного давления. Традиционно во многих населенных пунктах Тульской области шествие закончилось праздничным митингом, который в очередной раз напомнил о близких, погибших в ходе боев и какую цену заплатил советский народ за победу над фашизмом», — отметил ведущий аналитик «Института региональной экспертизы» Игорь Оников.

В муниципалитетах Тульской области местные жители отведали солдатской каши, пробежали легкоатлетический кросс, посмотрели выступления десантников. А в Новомосковске у главного мемориала павшим в годы войны защитникам и освободителям Сталиногорска-Новомосковска прошел торжественный митинг.

Накануне патриотической акции (в апреле 2019 года) эксперты «Института региональной экспертизы» провели опрос населения. О том, что в регионе в седьмой раз пройдет шествие слышали 95% туляков (фактически полный охват) и 88% новомосковцев. Причем больше всего о ней знают люди в возрасте от 46 до 59 лет (94%), от 16 до 29 лет (93%), а возрастная категория от 30 до 45 лет — 89%.

При этом почти половина (49,5%) опрошенных жителей Тульской области уже принимали участие в «Бессмертном полку». Туляки менее активно участвуют в акции — 46% принимали участие один или несколько раз, среди жителей Новомосковска таких больше — 53%.

Рекордные шествия прошлых лет

Впервые патриотическая народная акция «Бессмертный полк» прошла по улицам Тулы 9 мая 2013 года и собрала 10 тысяч человек. В год 70-летия Великой Победы в шествии по всей Тульской области приняли участие около 140 тысяч жителей и гостей региона.

В 2016 году «Бессмертный полк» объединил 42 страны мира. И тогда же Алексей Дюмин в должности врио губернатора впервые пронес портрет деда вместе с туляками и полномочным представителем Президента РФ в Центральном федеральном округе Александром Бегловым. Он прошел в колонне с портретами отца и дяди. Четвертое шествие в Тульской области объединило более 180 тысяч человек.

В 2017 году по официальной информации в тульском «Бессмертном полку» прошли 80 тысяч родственников ветеранов и тех, кто не дожил до 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг. В этот раз губернатор области не стал изменять традициям и пришел поддержать акцию вместе с супругой Ольгой Дюминой. Первая леди региона несла портрет своего деда, старшего сержанта Василия Терентьевича Деняченко.

Год назад Тула вышла в лидеры по России по количеству участников «Бессмертного полка». 150 тысяч потомков солдат, офицеров и тружеников тыла Великой Отечественной войны — это пятое место в стране.

«Важная роль была наложена и на силовые структуры, которые справились с задачей. Отмечу вклад в участие наших предприятий ОПК, продукция которых была продемонстрирована не только в Туле на Параде, но и в Москве. Мы доказали, что Тулы была и остается оружейной столицей», — отметил тогда глава региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что два года назад в Туле появился монумент «Бессмертного полка». Его установили в парке культуры и отдыха им. Белоусова. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин, выступая на церемонии открытия, отметил, что установка памятника на этом месте неслучайна: именно здесь, в Центральном парке, — проходил один из рубежей обороны Тулы, и здесь же традиционно в День Победы завершает свое шествие колонна «Бессмертного полка».

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