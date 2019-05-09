Четверг, 9 Мая 2019 года
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«Бессмертный полк» в Оренбурге собрал более 45 тысяч человек: фоторепортаж

Общество

Акция прошла без политизации, чиновники не выделись в колонне Бессмертного полка

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«Бессмертный полк» в Оренбурге собрал более 45 тысяч человек: фоторепортаж
Наталья Хомутова © ИА REGNUM
Колонну Бессмертного полка возглавили кадеты

Оренбург, 9 мая 2019, 19:50 — REGNUM  В Оренбурге вечером 9 мая прошла акция «Бессмертный полк». По официальным данным, она собрала 45 тысяч человек. С каждым годом акция становится всё многочисленнее, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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До начала акции оренбуржцы посещают мемориальный комплекс «Вечный огонь», чтобы отдать дань памяти воинам, которые погибли на поле боя в годы Великой Отечественной войны, а также тем, кто оказался эвакуированным в Оренбург и не смог вернуться на фронт
Наталья Хомутова © ИА REGNUM
До начала акции оренбуржцы посещают мемориальный комплекс «Вечный огонь», чтобы отдать дань памяти воинам, которые погибли на поле боя в годы Великой Отечественной войны, а также тем, кто оказался эвакуированным в Оренбург и не смог вернуться на фронт
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Акция «Бессмертный полк» в Оренбурге
Наталья Хомутова © ИА REGNUM
Акция «Бессмертный полк» в Оренбурге

Стоит отметить, что мероприятие не было политизированным. Чиновники разного ранга также шли в колонне, но они не выделялись. Акцию по праву можно назвать народной.

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Участники акции в начале колонны
Наталья Хомутова © ИА REGNUM
Участники акции в начале колонны

По ходу движения многокилометрового людского потока на обочинах стояла полиция, которая запрещала выходить на проезжую часть. Вливание в колонну пытались сдерживать и волонтеры. Однако прорыв этих цепочек всё же происходил и по ходу движения участников Бессмертного полка становилось все больше.

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Поток казался бескрайним
Наталья Хомутова © ИА REGNUM
Поток казался бескрайним
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По краям колонны цепью шли волонтеры
Наталья Хомутова © ИА REGNUM
По краям колонны цепью шли волонтеры
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Финал движения колонны
Наталья Хомутова © ИА REGNUM
Финал движения колонны
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На акцию приходили целыми семьями
Наталья Хомутова © ИА REGNUM
На акцию приходили целыми семьями
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По словам сопровождающих, такие участники-колясочники без проблем уже третий год подряд вливаются в ряды Бессмертного полка по ходу движения колонны.
Наталья Хомутова © ИА REGNUM
По словам сопровождающих, такие участники-колясочники без проблем уже третий год подряд вливаются в ряды Бессмертного полка по ходу движения колонны.
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После акции начался праздничный концерт. Завершится день фейерверком
Наталья Хомутова © ИА REGNUM
После акции начался праздничный концерт. Завершится день фейерверком
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Герой смотрит на героев. Василию Григорьевичу Русанову 100 лет. Он воевал в Белоруссии, на Украине, в Польше. День Победы встретил в Чехословакии
Наталья Хомутова © ИА REGNUM
Герой смотрит на героев. Василию Григорьевичу Русанову 100 лет. Он воевал в Белоруссии, на Украине, в Польше. День Победы встретил в Чехословакии
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«Бессмертный полк»
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