«Бессмертный полк» в Оренбурге собрал более 45 тысяч человек: фоторепортаж

Оренбург, , 19:50 — REGNUM В Оренбурге вечером 9 мая прошла акция «Бессмертный полк». По официальным данным, она собрала 45 тысяч человек. С каждым годом акция становится всё многочисленнее, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Стоит отметить, что мероприятие не было политизированным. Чиновники разного ранга также шли в колонне, но они не выделялись. Акцию по праву можно назвать народной.

По ходу движения многокилометрового людского потока на обочинах стояла полиция, которая запрещала выходить на проезжую часть. Вливание в колонну пытались сдерживать и волонтеры. Однако прорыв этих цепочек всё же происходил и по ходу движения участников Бессмертного полка становилось все больше.