«Бессмертный полк» в самый сердечный день в Москве — фоторепортаж

Москва, , 19:54 — REGNUM В День 74-летней годовщины Великой Победы советского народа над фашистскими захватчиками жители и гости Москвы вышли на шествие «Бессмертный полк» с портретами родственников, чтобы почтить память и увековечить их подвиг. Корреспондент ИА REGNUM пообщался с участниками акции и узнал семейные истории.

Как заявила участница шествия, тренер по фигурному катанию Яна Семёновна Чирейкина, на «Бессмертном полку» она в третий раз, и 9 мая для неё — самый сердечный праздник.

«Я не только выделяю своих родных, — все становятся родными. Начинаешь понимать, что люди отдали, чтобы мы могли идти сегодня с песнями, фотографиями своих родных. Сколько жизней было положено на то, чтобы мы сегодня жили в своей стране, а не чужой. И дай Бог, чтобы наша страна всегда была нашей страной. Она остаётся такой, потому что Господь хранит её, и до той поры, пока мы будем верить в это, страна будет жить. Может быть, не процветать, но жить будет, потому что живёт духом, а не телом. Потому и войну мы выиграли. А русский народ — самый сильный и самый стойкий, и его никогда не победить», — заявила она.

Участница «Бессмертного полка» Екатерина Маслова в шествии принимает участие каждый год. Она выходит на Красную площадь с портретом своего дедушки — Пётра Ивановича Карабанова.

«Наш дедушка военный, полковник. После войны сразу венчался с бабушкой в 1945 году. А 1945 год и венчание — это несовместимые вещи. Офицер связи. Много историй интересных рассказывал. Каждый год ходим, очень воодушевляюще, очень любим песни военные», — отметила она.

Как рассказала участница торжественного шествия Ольга Евгеньевна, её дедушка Илья Иванович Попов воевал всю Великую Отечественную войну, дошёл до столицы Германии и получил медаль «За взятие Берлина».

«Рассказывал о войне очень мало, но крайне увлекательно. У него пять дочерей, и все его любят, чтят. Каждый год смотрим «Бессмертный полк» по телевизору, а сегодня решили прийти первый раз. Все очень понравилось, вдохновляет и вызывает сильные эмоции», — заявила она.

Впервые акция «Бессмертный полк» состоялась 9 мая 2012 года в Томске. В 2013 году она стала всероссийской и затронула другие государства мира. Как сообщил столичный главк МВД, в 2019 году участие в акции приняли 700 тысяч человек, в 2018 году праздничное шествие посетил миллион человек.

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