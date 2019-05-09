Четверг, 9 Мая 2019 года
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60 тысяч жителей Ставрополя пронесли портреты родных в «Бессмертном полку»

Общество

Это шествие стало рекордным по числу участников за последние годы

60 тысяч жителей Ставрополя пронесли портреты родных в «Бессмертном полку»
Иллюстрация: Пресс-служба губернатора Ставропольского края
«Бессмертный полк» в Ставрополе

Ставрополь, 9 мая 2019, 18:08 — REGNUM  Более 60 тысяч жителей Ставрополя встали в колонны «Бессмертного полка» с портретами дедов, прадедов, бабушек и прабабушек — участников Великой Отечественной войны — 9 мая, в 74-ю годовщину Великой Победы, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора края. Число участников оказалось рекордным по отношению к шествиям в предыдущие годы.

Маршрут шествия «Бессмертного полка» прошёл по площади Ленина, улице Дзержинского, проспекту Карла Маркса к мемориалу «Вечной Славы». Перед колонной участники акции развернули огромное полотнище копии Знамени Победы — его площадь составляла 200 квадратных метров.

В колонне «Бессмертного полка» прошли полномочный представитель президента РФ в СКФО Александр Матовников, губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. Представитель президента нес портреты своих родных — участников Великой Отечественной войны. Владимир Владимиров присоединился к шествию с портретами своего деда-фронтовика, а также ставропольца — Героя Советского Союза Ивана Щипакина.

В других городах края 9 мая также прошли многочисленные памятные акции. Так, в Пятигорске на Воинском мемориальном кладбище прошел митинг памяти «Мы из бессмертия». Память павших героев собравшиеся почтили минутой молчания, а после троекратного оружейного залпа в небо взмыла стая голубей — символ мира и надежды. В Кисловодске в память о медиках, работавших в госпиталях города, от площади железнодорожного вокзала стартовало торжественное шествие.

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«Бессмертный полк»
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