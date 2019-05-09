«Похоронка» в День Победы: о чем ветераны рассказали главе Удмуртии

Ижевск, , 18:08 — REGNUM Сегодня, 9 мая, в день празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне глава Удмуртии Александр Бречалов провёл торжественный приём ветеранов. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики. На встречу были приглашены участники войны и труженики тыла.

Бречалов поздравил ветеранов с Днём Великой Победы и отметил, что этот день праздничный не только для россиян, но и всех жителей бывшего Советского Союза.

«Это святой день!», — считает глава региона.

Ветераны поведали свои истории о том, какой ценой давалась Победа. Одна из участниц приема, 96-летняя Анастасия Егоровна Семенихина, рассказала, что когда началась война, ей было 19 лет.

«Только вышла замуж, не успели даже год прожить вместе. Мужа забрали на войну почти сразу, и, говорят, погиб он в первый же месяц. А вот «похоронку» мне дали прямо в День Победы 9 мая 1945 года», — поделилась воспоминаниями женщина.

Анастасия Егоровна — труженик тыла, работала и на заводе, и лес сплавляла. Сейчас она до сих пор сама читает, вяжет. Очень рада, что её не забыли, на «транспорте ветерана» привезли на такое торжественное мероприятие.

«Вы своим подвигом, своим трудом поставили нам очень высокую планку, и мы будем стараться вас не подвести. Сегодня на Параде наравне с ветеранами локальных войн, сотрудниками силовых структур я увидел стройные ряды учеников кадетских классов, студентов колледжей. И это та самая преемственность поколений, взаимосвязь, которую мы должны сохранять и беречь», — подчеркнул глава Удмуртии.