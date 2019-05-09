Тамбов, Тамбовская область, , 17:47 — REGNUM

В Тамбове в колонне «Бессмертного полка» прошли более 68 тыс. человек. В рядах участников акции был и губернатор Александр Никитин с семьёй. По всей области в ряды «Бессмертного полка» встали 170 тысяч человек, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении пресс-службы и информации.

Шествие «Бессмертного полка» в Тамбове Tambov.gov.ru

Старт акции в Тамбове был дан в 15 часов, чтобы горожане могли в первой половине дня посмотреть праздничный военный парад и поучаствовать в других торжественных мероприятиях. В колонне с тамбовчанами прошли руководители региона. Многотысячный полк вновь проделал путь от памятника В.И. Вернадскому по бульвару Энтузиастов через мемориал-триптих «Стена памяти». Финальной точкой шествия стал Парк Победы, где для участников был организован праздничный концерт.

Всего в Тамбовской области к шествию «Бессмертного полка» присоединились 170 тыс. человек, в том числе в Тамбове — более 68 тыс. человек.

Губернатор Тамбовской области Александр Никитин с семьей Tambov.gov.ru

Губернатор Александр Никитин поддерживает акцию «Бессмертный полк» с первого года ее проведения на Тамбовщине. Очередной раз он вместе с семьей прошел в строю полка с портретами родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Всенародное шествие прошло во всех городах и районах Тамбовщины. Кроме того, сотни тамбовчан в составе делегаций из различных муниципалитетов региона принимают участие в шествии «Бессмертного полка» во Франции, Германии, Болгарии, Люксембурге.