Более 6 тысяч человек объединил «Бессмертный полк» в Ненецком АО

Нарьян-Мар, , 17:38 — REGNUM В рядах «Бессмертного полка» на улицы Нарьян-Мара вышли 4 тысячи человек с портретами своих предков — участников и ветеранов Великой Отечественной войны. В шествии по традиции принял участие глава НАО Александр Цыбульский. Он шел с портретами своих дедов.

Ранее:

Город-герой Мурманск принял военный парад

Сбор и построение участников было открыто в 14:00 у памятника Нарьян-Марским портовикам. Во время формирования колонны была организована полевая кухня, проводились акции «Георгиевская ленточка» и «Красная гвоздика», приуроченные к празднованию Дня Победы.

В 15:00 по улице Выучейского через площадь Марад' сей «Бессметрный полк» прошел в сторону Обелиска Победы. Завершилась акция возложением цветов к Вечному огню. Шествие длилось 50 минут.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе окружной администрации, акция «Бессмертный полк» прошла во всех крупнейших муниципалитетах округа. В целом по предварительным оценкам, участие в ней приняли порядка 4000 человек в Нарьян-Маре и более 2000 человек в других населенных пунктах.

В 2018 году в ряды «Бессмертного полка» Ненецкого округа встали 3600 жителей региона.

Жители принимают участие в этой масштабной Всероссийской акции с 2015 года, и с каждым годом количество шествующих в «колонне памяти» неуклонно растет.

Читайте также:

«Бессмертный полк» в Архангельске побил очередной рекорд — фоторепортаж