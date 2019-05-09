Четверг, 9 Мая 2019 года
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Более 100 тыс. человек прошли в «Бессмертном полку» в Ульяновской области

Общество

В том числе в Ульяновске — 50 тыс. человек

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Более 100 тыс. человек прошли в «Бессмертном полку» в Ульяновской области
Иллюстрация: Ulgov.ru
Ульяновск. Шествие «Бессмертного полка»

Ульяновск, 9 мая 2019, 17:34 — REGNUM  Порядка 100 тыс. жителей Ульяновской области приняли участие в акции «Бессмертный полк» в День Победы. В областном центре шествие проследовало по центральным улицам под песни военных лет, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

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Ульяновск. Шествие «Бессмертного полка»
Иллюстрация: Ulgov.ru
Ульяновск. Шествие «Бессмертного полка»
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Ульяновск. Шествие «Бессмертного полка»
Иллюстрация: Ulgov.ru
Ульяновск. Шествие «Бессмертного полка»

Участниками шествия в Ульяновске стали свыше 50 тысяч человек, в Димитровграде — 5,5 тысячи человек. В этот день в областном центре люди с фотографиями своих родственников прошли по улице Спасской, бульвару Пластова и улице Гончарова до площади 30-летия Победы, где участников встретила специальная праздничная программа.

Подобные мероприятия также состоялись во всех муниципалитетах Ульяновской области. Всего участниками всероссийской акции «Бессмертный полк» стали более 100 тыс. жителей региона.

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Ульяновск. Шествие «Бессмертного полка»
Иллюстрация: Ulgov.ru
Ульяновск. Шествие «Бессмертного полка»
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Ульяновск. Шествие «Бессмертного полка»
Иллюстрация: Ulgov.ru
Ульяновск. Шествие «Бессмертного полка»

Впервые во время движения колонны была организована акция «Песни Бессмертного полка». Многотысячная колонна людей пела известные песни военных лет.

Читайте ранее в этом сюжете: «Победа – не только великое прошлое, но и настоящее»: 9 мая в Ульяновске

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«Бессмертный полк»
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