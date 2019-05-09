Более 100 тыс. человек прошли в «Бессмертном полку» в Ульяновской области

Ульяновск, , 17:34 — REGNUM Порядка 100 тыс. жителей Ульяновской области приняли участие в акции «Бессмертный полк» в День Победы. В областном центре шествие проследовало по центральным улицам под песни военных лет, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Участниками шествия в Ульяновске стали свыше 50 тысяч человек, в Димитровграде — 5,5 тысячи человек. В этот день в областном центре люди с фотографиями своих родственников прошли по улице Спасской, бульвару Пластова и улице Гончарова до площади 30-летия Победы, где участников встретила специальная праздничная программа.

Подобные мероприятия также состоялись во всех муниципалитетах Ульяновской области. Всего участниками всероссийской акции «Бессмертный полк» стали более 100 тыс. жителей региона.

Впервые во время движения колонны была организована акция «Песни Бессмертного полка». Многотысячная колонна людей пела известные песни военных лет.

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