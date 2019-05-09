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Сильный ливень начался в Москве во время шествия «Бессмертного полка»

Общество

Ситуацию усугубляет сильный порывистый ветер

Сильный ливень начался в Москве во время шествия «Бессмертного полка»
Ливень

Москва, 9 мая 2019, 17:32 — REGNUM  В Москве сильный ливень начался во время проведения акции «Бессмертный полк», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Несмотря на непогоду, многие участники продолжают движение по Тверской улице в сторону Красной площади. Те, кто не успел запастись зонтами и дождевиком, ищут укрытия в магазинах и кафе.

Ситуацию усугубляет сильный порывистый ветер.

Ранее о непогоде предупреждали синоптики, МЧС оповещало по смс-рассылке.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве отменили воздушную часть парада Победы из-за метеоусловий.

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«Бессмертный полк»
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