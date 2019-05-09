Сильный ливень начался в Москве во время шествия «Бессмертного полка»

Москва, , 17:32 — REGNUM В Москве сильный ливень начался во время проведения акции «Бессмертный полк», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Несмотря на непогоду, многие участники продолжают движение по Тверской улице в сторону Красной площади. Те, кто не успел запастись зонтами и дождевиком, ищут укрытия в магазинах и кафе.

Ситуацию усугубляет сильный порывистый ветер.

Ранее о непогоде предупреждали синоптики, МЧС оповещало по смс-рассылке.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве отменили воздушную часть парада Победы из-за метеоусловий.