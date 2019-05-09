В Марий Эл «Бессмертный полк» объединил более 43 тыс. человек

Йошкар-Ола, , 17:29 — REGNUM В Марий Эл в ряды «Бессмертного полка» 9 мая встали более 43 тыс. жителей республики. Только в Йошкар-Оле участниками шествия стали порядка 25 тыс. жителей и гостей республики, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

Вместе с жителями республики глава Марий Эл Александр Евстифеев шел в колонне с портретом первого Героя Советского Союза из Марийской АССР, удостоенного этого звания в Великую Отечественную войну, Василия Степановича Архипова.

В сентябре 1941 года на украинской земле в составе 131-го Таманского полка 5-й Ставропольской кавалерийской дивизии имени Блинова Василий Степанович принял свой первый бой в качестве командира пулеметного расчета эскадрона. В бою он уничтожил 70 фашистов. О самообладании и выдержке пулеметчика Архипова в части слагали легенды. Однажды в разгар боя у него отказал пулемет. В последний момент ему удалось привести в порядок оружие и открыть по гитлеровцам сокрушительный огонь.

«Пулеметчик Василий Архипов погиб в возрасте 21 года. Несмотря на свой короткий век, он уничтожил 200 фашистских захватчиков. Совершенно естественно, что это пример для молодого поколения, это добрая память всем его родственникам. Для меня большой почет нести в руках портрет этого заслуженного солдата», — сказал глава республики.

Именем Василия Архипова названы улицы в Йошкар-Оле и селе Семеновка, а также Семеновская средняя школа, где Архипов до войны работал учителем начальных классов. На здании Марийского пединститута, ныне — корпуса Марийского госуниверситета, который солдату не довелось окончить, в его память установлена мемориальная доска.

«Вот уже более пяти лет известные факты истории и тысячи ранее неизвестных подвигов военных лет доходят до потомков благодаря масштабной акции «Бессмертный полк». Сегодня снова в одном строю жители республики несут портреты ушедших героев — своих земляков, родных и близких», — подчеркнул Евстифеев.

В годы войны на фронтах сражались более 140 тыс. уроженцев марийского края. Каждый второй из них не вернулся домой. 53 жителя республики были удостоены высшей награды — звания Герой Советского Союза.