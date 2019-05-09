«Весь класс ушёл на фронт — остались живы трое»: 9 мая в Ростове-на-Дону

Екатерина Булатова, , 17:40 — REGNUM

В Ростовской области «Бессмертный полк» стал одним из самых масштабных. В строй с портретами победителей встали более 280 тыс. человек. В Ростове-на-Дону акция объединила свыше 105 тыс. человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM 9 мая.

«Тут не очень важна численность. Важно понимание того, куда мы идём. А идём мы в правильном направлении — мы объединяем всех неравнодушных людей, всех, кому дорога память о наших фронтовиках, о Великой Отечественной войне. Язык «Бессмертного полка» близок всем — и ветеранам, и подрастающему поколению», — отмечал ранее руководитель штаба «Бессмертный полк России» в Ростовской области Андрей Кудряков.

Маршрут колонны неизменен из года в год — от площади Карла Маркса до Театральной площади, затем по улице Большой Садовой до проспекта Соколова. В этом году шествие открыла техника, которая участвовала в боях на донской земле: бронемашины, легковые автомобили.

Екатерина Булатова © ИА REGNUM Техника военных лет Екатерина Булатова © ИА REGNUM Техника военных лет возглавила пешую колонну

Среди участников шествия — ростовский губернатор Василий Голубев с портретом деда Максима Савельевича Юрова.

«Движение «Бессмертный полк» нужно для того, чтобы подрастающее поколение не забывало, что мирное небо над головой нам подарили деды, которые полегли в войну. Пусть ветераны как можно дольше остаются среди нас. Но с каждым годом фронтовиков все меньше: в Ростовской области их сегодня 1705 человек. Всех с Победой!» — поздравил глава региона земляков.

Ростовчанин Олег Балдин прошёл в составе «Бессмертного полка» вместе с портретами бабушки Нины Ивановны Клименко и дедушки Михаила Ивановича Клименко — её брата.

«Бабушка была медсестрой, вытаскивала раненых. За спасение раненых получила Орден Красной Звезды и медаль «За боевые заслуги». Известно, что воевала на Малой земле, прошла всю войну, призывалась в 42-м году из Ростова-на-Дону. Закончила войну в Румынии, участвовала в освобождении Будапешта, Вены, была контужена, — делится участник акции.

«Она практически ничего не рассказывала о войне, хотя регулярно принимала участие в уроках мужества в школах №36 и №78. Больше рассказывала о войне общими словами, говорила о подвигах других, например, Цезаря Кунникова на «Малой земле», но практически ничего не говорила о себе. И только после её смерти несколько лет назад на сайте Минобороны РФ я нашёл наградные листы, из которых узнал о подвигах бабушки».

«Дедушка в 43-м летал бомбить Берлин. После войны он жил в Риге, связь с родными по его линии в настоящее время потеряна, к сожалению. Он также практически ничего не рассказывал о войне. Из информации с сайта Минобороны РФ знаю, что он был лётчиком-бомбардировщиком, уничтожил много немецкой техники, складов с боеприпасами, зенитных установок», — отметил собеседник ИА REGNUM .

«И сегодня мы будем читать вечером об их подвигах. Каждый год 9 мая мы возлагаем цветы на Змиёвской балке, чтим минутой молчания память павших, достаём ордена и награды, читаем документы о подвигах наших родных, рассказываем детям», — сказал он.

Татьяна Константиновна пришла с портретом отца — Константина Алексеевича Жутова и мамы. Родители учились вместе с первого класса и окончили школу 21 июня 1941 года.

«Почти весь класс ушёл на фронт — их было 18 человек, остались только трое. После войны они регулярно встречались, вспоминали своих однополчан. Отец родился в 1923 году. Он только в конце войны окончил лётное училище, но считался участником войны. Где воевал — неизвестно. У нас в семье День Победы — святой праздник. Дома бережно хранятся его лётные книжки, награды. В честь него назван правнук», — с гордостью говорит Татьяна Константиновна.

Андрею Павловичу Мандрикову — 91 год. Он вышел из дома, чтобы поприветствовать участников «Бессмертного полка» — своих фронтовых товарищей. Ветеран Великой Отечественной войны 9 мая 1945 года вспоминает, как праздник со слезами на глазах, но рассказывать о тяжёлых годах войны не любит.

Внучка Настя с корреспондентом ИА REGNUM поделилась, что дедушка родился в одном из сёл Белгородской области, потом переехал в Семикаракорск. О войне рассказывать не любит, вспоминает только довоенное время и мирное время. В годы войны Андрей Павлович трудился в тылу для оказания помощи фронту. Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.». Победу встретил в Семикаракорске. После войны работал в Ростовском-на-Дону институте инженеров железнодорожного транспорта.