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«Прикрыл эстонскую учительницу»: истории «Бессмертного полка»

Общество

Бессмертный полк

«Прикрыл эстонскую учительницу»: истории «Бессмертного полка»
Andrey Korchagin
Винтовка Мосина

Москва, 9 мая 2019, 17:18 — REGNUM  Шествие «Бессмертный полк» помогает сформировать устойчивую память, которую можно передать детям, сообщил корреспонденту ИА REGNUM участник акции в Москве Игорь Шевцов.

По его словам, «Бессмертный полк» — это возможность пройтись по Красной площади вместе с дедом.

«Мой дед Курило Анисий Константинович в возрасте 18 лет пошёл добровольно в армию, 67-я армия Ленинградского фронта, охранял тыл. Был стрелковым снайпером, убил 36 фашистских захватчиков. Прошёл всю войну. После Победы и водружения знамени Победы над Рейхстагом, возвращаясь в родную Харьковскую область, на границе с Эстонией он вёл бывших наших пленных через лес. К сожалению, напали нацистские бандгруппировки, он прикрыл своим телом женщину, эстонскую учительницу, и погиб. Все выжили, а бандгруппировка была расстреляна. Теперь ему отдают честь на плацу на погранзаставе в Эстонии», — рассказал Шевцов.

Участник шествия заявил о желании сформировать в генах устойчивую память, которую можно передать детям.

«Это будет моё воспитание. Мы должны помнить, что мы народ-победитель», — сказал он.

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«Бессмертный полк»
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