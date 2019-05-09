«Прикрыл эстонскую учительницу»: истории «Бессмертного полка»

Москва, , 17:18 — REGNUM Шествие «Бессмертный полк» помогает сформировать устойчивую память, которую можно передать детям, сообщил корреспонденту ИА REGNUM участник акции в Москве Игорь Шевцов.

По его словам, «Бессмертный полк» — это возможность пройтись по Красной площади вместе с дедом.

«Мой дед Курило Анисий Константинович в возрасте 18 лет пошёл добровольно в армию, 67-я армия Ленинградского фронта, охранял тыл. Был стрелковым снайпером, убил 36 фашистских захватчиков. Прошёл всю войну. После Победы и водружения знамени Победы над Рейхстагом, возвращаясь в родную Харьковскую область, на границе с Эстонией он вёл бывших наших пленных через лес. К сожалению, напали нацистские бандгруппировки, он прикрыл своим телом женщину, эстонскую учительницу, и погиб. Все выжили, а бандгруппировка была расстреляна. Теперь ему отдают честь на плацу на погранзаставе в Эстонии», — рассказал Шевцов.

Участник шествия заявил о желании сформировать в генах устойчивую память, которую можно передать детям.

«Это будет моё воспитание. Мы должны помнить, что мы народ-победитель», — сказал он.