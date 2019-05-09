Тысячи ямальцев влились в ряды «Бессмертного полка»

Салехард, , 17:00 — REGNUM В столице Ямала, Салехарде, в шествии «Бессмертного полка» участвовали более двух тысяч человек. Фотографии и портреты близких и родных людей — участников Великой Отечественной войны — жители столицы округа пронесли от центра города до Парка Победы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов встал в колонну участников «Бессмертного полка» с фотографиями своих предков-фронтовиков — гвардии генерал-майора Михаила Емельяновича Ерохина и гвардии младшего сержанта Ивана Ивановича Максимова.

«Это мои ближайшие родственники. Иван Иванович Максимов — это родной брат моей бабушки. Он был на фронте и, к сожалению, буквально полгода не дожил до Победы. Освобождая Европу от фашизма, в последние месяцы погиб. И гордость нашей семьи — Михаил Емельянович Ерохин, это мой прадед, во время войны стал генералом. Он участвовал во многих операциях и в 44-ом году был удостоен такого высокого звания. Как у всех россиян, и у моих родственников абсолютно разные судьбы, кто-то простым рядовым был, кто-то офицером успешным — война всех затронула. Этими людьми мы искренне гордимся», — отметил Дмитрий Артюхов.

Около двух тысяч жителей ямальского города Надыма прошли с портретами своих близких — участников Великой Отечественной войны. Поток благодарных потомков шел по улице Зверева до мемориала «Вечный огонь», где их встречали участники акции «Победный вальс».

В Ноябрьске также завершилось шествие «Бессмертного полка». С портретами героев, которые не дожили до наших дней, по улицам города прошли больше пяти тысяч человек. Колонна прошла от Музейного ресурсного цента до площади Памяти, где участники шествия возложили цветы, сообщает информагентство «Ноябрьск 24».

В Новом Уренгое в ряды «Бессмертного полка», по официальной информации, влились более пяти тысяч жителей города.

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