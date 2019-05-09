В параде Победы в Йошкар-Оле приняли участие ракетные комплексы «Ярс»

Йошкар-Ола, , 16:53 — REGNUM 74-ю годовщину праздника Победы по традиции открыл масштабный парад войск Йошкар-Олинского гарнизона и кадетов, а также проезд по главной площади Йошкар-Олы механизированной колонны, включающей в себя лучшие современные образцы военной техники РВСН. На территории республики в воинских частях служат представители около 30 национальностей, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

Глава Марий Эл Александр Евстифеев, приветствуя участников парада, отметил, что 9 Мая — священный праздник для всех жителей страны, день доблести и славы российского народа, олицетворяющий силу и единство нашей многонациональной державы.

«С каждым годом приходит всё большее понимание исторического значения великого подвига наших отцов, дедов и прадедов. Не измерить всего, что сделало для России, её будущего, для всех нас военное поколение. Вам, дорогие фронтовики, ветераны тыла, мы обязаны всем — обязаны тем, что живём; учимся и работаем; дорожим добрососедскими международными отношениями. Мир, который вы отстояли, остаётся основой счастливого будущего ваших потомков», — сказал глава республики.

Под звуки военного оркестра торжественным маршем по площади Оболенского-Ноготкова прошли парадные роты войсковых частей Йошкар-Олинского гарнизона, представляющие различные виды Вооруженных сил и родов войск. Прошли парадный расчет военнослужащих базы ракет и боеприпасов военно-морского флота, сотрудники республиканских управлений Федеральной службы исполнения наказаний и Федеральной службы судебных приставов, парадные расчеты МВД, Росгвардии, МЧС России по Марий Эл. Самыми юными участниками парада стали воспитанники военно-патриотического общественного движения «Юнармия», кадеты гимназии №4 им. А.С.Пушкина, городских школ №3, № 6, № 29, кадетский корпус МВД по Республике Марий Эл при Медведевской школе № 3, учащиеся колледжа государственной и муниципальной службы, Столичного бизнес колледжа, курсанты военно-патриотического клуба «Заря» Марийского радиомеханического техникума.

Механизированную часть парада возглавил бронированный автомобиль сопровождения «Выстрел», предназначенный для сопровождения колонн с ядерным оружием на полевые позиции и борьбы с диверсионными формированиями противника; бронированная машина дистанционного разминирования «Листва» — новинка техники инженерных подразделений Йошкар-Олинской дивизии. Ее действие направлено на поиск и обезвреживание взрывных устройств, заложенных на пути следования машин ракетных комплексов «ЯРС».

Зрители увидели и сами новейшие образцы ракетных комплексов — межконтинентальные баллистические ракеты «ЯРС», предназначенные для уничтожения важных военно-промышленных центров противника с высокой точностью поражения цели; машины обеспечения боевого дежурства, маскировки инженерных частей РВСН и другие виды техники.

Завершился парад выступлением военнослужащих контрактной службы, которые под аккомпанемент военного оркестра, исполнившего Встречный марш, показали образцовое выполнение строевых приемов с оружием в движении и на месте в соответствии со Строевым уставом Вооруженных сил Российской Федерации.