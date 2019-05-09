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«Их жертвы ничем не измерить»: по Липецку прошёл «Бессмертный полк»

Общество

«9 мая — это не только главный государственный, но и очень личный, семейный праздник»

«Их жертвы ничем не измерить»: по Липецку прошёл «Бессмертный полк»
Иллюстрация: Пресс-служба администрации Липецкой области
«Бессмертный полк» в Липецке

Липецк, 9 мая 2019, 16:46 — REGNUM  65 тысяч липчан сегодня приняли участие в шествии «Бессмертного полка», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Липецкой области. «Бессмертный полк» проходит в Липецке в шестой раз, и с каждым годом все больше липчан приходят почтить память своих героических предков. Врио главы администрации региона Игорь Артамонов прошел в колонне с портретом своего отца.

«Когда началась война, ему было всего 14 лет. Папа несколько раз пытался уйти добровольцем. Не брали. В 1943 приписал себе несколько лет и ушел на фронт. Папе повезло. Он вернулся домой. С тех пор в семье всегда отмечали два его дня рождения. Настоящий и тот, что он указал в военкомате. Воевали и три моих дяди. Все вернулись с фронтов», — рассказал Игорь Артамонов.

65 тысяч человек с портретами родных, воевавших на фронтах Великой Отечественной и ковавших Победу в тылу, прошли от площади Победы по улице Советская к площади Петра Великого, где состоялся праздничный концерт.

«9 мая — это не только главный государственный, но и очень личный, семейный праздник, — обратился к жителям региона Игорь Артамонов. — Прошло 74 года со дня окончания Великой Отечественной войны. Но память о ней не угасает. Она передается от поколения к поколению. От родителей — детям. И эта память объединяет всех нас. В истории каждой семьи есть герои, которые сражались за нашу родину, за мирное небо над головой. И сегодня мы чествуем их имена. Имена людей, которые отстояли будущее страны. Их жертвы и утраты ничем не измерить. Их подвиг невозможно переоценить. С праздником вас, друзья!».

Празднование Дня Победы завершится салютом, который прогремит в 22:00 на площади Петра Великого.

Отметим, что с территории нынешней Липецкой области в годы Великой Отечественной войны на фронт ушли 250 тыс. человек. Вернулись домой — менее половины из них.

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«Бессмертный полк»
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