«Память о подвиге живёт в сердце каждого из нас» — Руденя

Тверь, , 16:35 — REGNUM Более 35 тысяч человек приняли участие в шествии «Бессмертного полка» в Твери — регион уже в пятый раз присоединился к традиционной федеральной акции 9 мая, в День Победы, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области. Участники шествия пронесли портреты своих родных-участников Великой Отечественной войны от стелы «Город воинской славы» до Обелиска Победы. В колонне вместе с горожанами прошел губернатор Игорь Руденя.

«Мы гордимся вкладом Тверской земли в Великую Победу. На территории Верхневолжья шли сражения, от которых зависела судьба города Москвы и исход Сталинградской битвы. Память об этом подвиге живёт в сердце каждого из нас. Акция «Бессмертный полк», ставшая всемирной, ежегодно объединяет в Тверской области людей всех поколений», — отметил Игорь Руденя в поздравлении с Днём Победы.

Глава региона нес в руках портрет своего деда Михаила Михайловича Рудени. Он был призван на фронт в 1941 году, а закончил войну в звании старшего лейтенанта в составе 54 армии Ленинградского, Волховского и 3-го Прибалтийского фронтов. Михаил Руденя участвовал в битве под Москвой, обороне Ленинграда, в боях за освобождение Киева, Прибалтики, Восточной Пруссии и взятие Берлина. В 1945 году был тяжело ранен.

Колонну «Бессмертного полка» в Твери возглавили военнослужащие и кадеты, за ними прошли школьники с «Полотном памяти», сшитым из «солдатских платков» с именами бойцов. У Обелиска Победы участники шествия почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания. Кроме того, делегация из 200 жителей Ржева представила Тверскую область на «Бессмертном полку» в Москве.

Отметим, что центральные торжества 9 мая в Тверской области проходят в Городах воинской славы Твери и Ржеве. Празднование Дня Победы в региональной столице открыли церемония возложения цветов к стеле «Город воинской славы» и торжественное прохождение войск Тверского территориального гарнизона. Участников приветствовал губернатор Игорь Руденя.

В 19:00 у Обелиска Победы будет объявлена Общероссийская минута молчания. Празднование Дня Победы завершит салют в 22:00.