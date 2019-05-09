По Лондону 9 мая прошёл «Бессмертный полк»

Лондон, , 16:48 — REGNUM В Лондоне 9 мая прошло шествие «Бессмертного полка», организованное координационным советом русскоязычных соотечественников (КСОРС) Великобритании, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Стартовав на Трафальгарской площади около Национальной картинной галереи, участники марша с плакатами и фотографиями ветеранов Великой Отечественной войны прошли мимо Даунинг-стрит, здания парламента и Вестминстерского аббатства.

«Бессмертный полк» — гражданская инициатива, цель которой — сохранить память о поколении советских людей, остановивших фашизм ценой своей жизни во время Великой Отечественной войны. Ежегодно, 9 мая, участники шествия выходят на улицу с портретами своих близких, принимавших участие в борьбе за свободу и право на жизнь. Объединяет города и страны сайт «Бессмертного полка» www.moypolk.ru — народная летопись, где каждый может опубликовать воспоминания о своем ветеране, его боевом пути, разместить архивные фото и видео.

По официальной оценке — это самое массовое мероприятие, которое русские проводят в Великобритании. Акция объединяет людей из более чем 80 стран.

Каждый год количество участников движения растет, рассказывая историю своей семьи, что очень значимо для сохранения исторической памяти данного события.

«Эта идея служит объединяющим началом не только для россиян, но и для тысяч наших соотечественников, проживающих за рубежом», — отметил представитель Россотрудничества.

Организация и её представительства за рубежом на протяжении нескольких лет активно поддерживают акцию «Бессмертный полк».

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