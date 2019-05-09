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По Лондону 9 мая прошёл «Бессмертный полк»

Общество

Акцию организовал КСОРС Великобритании

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По Лондону 9 мая прошёл «Бессмертный полк»
© ИА REGNUM
Шествие «Бессмертный полк» в Лондоне. 2019

Лондон, 9 мая 2019, 16:48 — REGNUM  В Лондоне 9 мая прошло шествие «Бессмертного полка», организованное координационным советом русскоязычных соотечественников (КСОРС) Великобритании, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Стартовав на Трафальгарской площади около Национальной картинной галереи, участники марша с плакатами и фотографиями ветеранов Великой Отечественной войны прошли мимо Даунинг-стрит, здания парламента и Вестминстерского аббатства.

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Шествие «Бессмертный полк». Трафальгарская площадь. Лондон. 2019
© ИА REGNUM
Шествие «Бессмертный полк». Трафальгарская площадь. Лондон. 2019
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Шествие «Бессмертный полк». Трафальгарская площадь. Лондон. 2019
© ИА REGNUM
Шествие «Бессмертный полк». Трафальгарская площадь. Лондон. 2019

«Бессмертный полк» — гражданская инициатива, цель которой — сохранить память о поколении советских людей, остановивших фашизм ценой своей жизни во время Великой Отечественной войны. Ежегодно, 9 мая, участники шествия выходят на улицу с портретами своих близких, принимавших участие в борьбе за свободу и право на жизнь. Объединяет города и страны сайт «Бессмертного полка» www.moypolk.ru — народная летопись, где каждый может опубликовать воспоминания о своем ветеране, его боевом пути, разместить архивные фото и видео.

По официальной оценке — это самое массовое мероприятие, которое русские проводят в Великобритании. Акция объединяет людей из более чем 80 стран.

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Шествие «Бессмертный полк» в Лондоне. 2019
© ИА REGNUM
Шествие «Бессмертный полк» в Лондоне. 2019
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Шествие «Бессмертный полк» в Лондоне. 2019
© ИА REGNUM
Шествие «Бессмертный полк» в Лондоне. 2019

Каждый год количество участников движения растет, рассказывая историю своей семьи, что очень значимо для сохранения исторической памяти данного события.

«Эта идея служит объединяющим началом не только для россиян, но и для тысяч наших соотечественников, проживающих за рубежом», — отметил представитель Россотрудничества.

Организация и её представительства за рубежом на протяжении нескольких лет активно поддерживают акцию «Бессмертный полк».

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«Бессмертный полк»
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