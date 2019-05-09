Кострома, Костромская область, , 16:33 — REGNUM

Более 20 тысяч костромичей прошлом маршем в рядах «Бессмертного полка» сегодня, 9 мая, передает корреспондент ИА REGNUM

Кострома. «Бессмертный полк — 2019» © ИА REGNUM

Кострома. «Бессмертный полк — 2019» © ИА REGNUM

Кострома. «Бессмертный полк — 2019» © ИА REGNUM

От мемориала «Вечного гоня» до центра города шли ветераны войны, труженики тыла, их дети.

Кострома. «Бессмертный полк — 2019» © ИА REGNUM

Кострома. «Бессмертный полк — 2019» © ИА REGNUM

Кострома. «Бессмертный полк — 2019» © ИА REGNUM

Повезло с погодой — солнечный и теплый день помог собрать больше людей, чем в прошлые годы. Колонна участников растянулась на длину более полутора километров, заполнив весь проспект Мира. «Бессмертный полк» прошел по Костроме в пятый раз.

В центре города праздник продолжили выступления музыкантов и актеров.

На 22:00 в Костроме запланирован праздничный салют.

Кострома. «Бессмертный полк — 2019» © ИА REGNUM

Кострома. «Бессмертный полк — 2019» © ИА REGNUM

Кострома. «Бессмертный полк — 2019» Фото: пресс-служба Костромской областной администрации

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