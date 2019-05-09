«Бессмертный полк» в Архангельске побил очередной рекорд — фоторепортаж

Архангельск, , 16:25 — REGNUM Традиционно в День Победы по центральной улице Архангельска — Троицкому проспекту прошли роты «Бессмертного полка». Почтить память близких, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны и трудившихся в тылу, пришло рекордное количество горожан — 25 тысяч человек.

Первыми в строй традиционно встали активисты Архангельского городского совета ветеранов.

Следом за ветеранами шли роты «Северный конвой» и «Бессмертный экипаж». Также были сформированы медицинская и юнармейская роты, железнодорожная и рота Росгвардии.

Настоящим украшением колонны стала детская рота. К участию в акции ребята готовились в течение года: под руководством инструкторов регионального учебного поискового центра изучали историю, осваивали парадный шаг, разучивали песни военных лет.

В рядах «Бессмертного полка» прошли губернатор Архангельской области Игорь Орлов, представители правительства региона и администрации Архангельска. К акции присоединилась делегация из Сербии во главе с председателем правительства автономного края Воеводина Игорем Мировичем. Они также несли портреты своих близких — участников Второй мировой войны.

Напомним, в прошлом году к «Бессмертному полку» присоединились более 20 тысяч архангелорогодцев.