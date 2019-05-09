Ранен под Харьковом, умер в немецком плену: истории «Бессмертного полка»

Смоленск, , 16:16 — REGNUM Более 60 тысяч жителей Смоленской области приняли участие в шествии «Бессмертного полка» в муниципалитетах региона 9 мая — в День Победы. Шествия прошли во всех муниципалитетах, в том числе — в городе-герое Смоленске. Об этом ИА REGNUM рассказал член центрального штаба общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк», руководитель регионального штаба движения в Смоленской области Денис Пестунов.

В Смоленске в колонны с портретами прадедов, дедов, отцов и матерей, благодаря мужеству и самоотверженности которых удалось победить немецко-фашистских захватчиков, встали 30 тыс. человек. В организации шествия в Смоленске помогали волонтеры — студенты вузов, старшеклассники школ города.

«Я пронес портрет своего прадеда Николая Егоровича Баранова, — рассказал Денис Пестунов. — Он пропал без вести под Харьковом в 1943 году. И на протяжении очень долгих десятилетий моя прабабушка ничего не знала о его судьбе — тогда не было базы данных «Мемориал». В 1988 году она умерла, так и не узнав о судьбе прадеда. Уже потом, в 2011 году, по запросу, мы узнали, что в 1943 году под Харьковом он был тяжело ранен и раненым попал в плен. Скончался он в концлагере в Германии в 1944 году. В архивах нашлась карточка военнопленного с указанием его фамилии, имени моей прабабушки, с именами его детей. И пускай его могила неизвестна, но мы теперь знаем, что с ним стало».