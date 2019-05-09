Губернатор Приангарья: ситуация с лесными пожарами находится под контролем

Иркутск, , 16:22 — REGNUM Власти И иркутской области заявляют, что контролируют ситуацию с лесными пожарами в регионе. Губернатор Сергей Левченко на своей странице Facebook заявил сегодня, 9 мая о том, что ночью силами министерства Иркутской области осуществлена опашка полей и насаждений, прилегающих к 21 населенному пункту.

«Работы велись возле н.п. Горохово, Баруй, Сайгуты, Верхний Кет, Кударейка, Никольск, Барда, Лыловщина, Московщина, Ширяево, Горяшино, Тихонова Падь, Зорино-Быково, Александровск, Тунгуска, Баяндай, Байша, Улан, Вершинск, Маяк, Кайзеран, Большое Голоустное», — заявил губернатор.

По его словам, 8 мая в лесном фонде Иркутской области было ликвидировано 17 пожаров. Их общая площадь составляла 869,7 га, из которых 794,7 га, покрытых лесом.

В борьбе со всеми природными пожарами 8 мая было задействовано 94 пожарных-десантника, 636 сотрудника лесной охраны, 244 мобилизованных граждан, 313 единиц наземной техники

Напомним, по состоянию 8 мая 2019 года Иркутская область вышла в лидеры по лесным пожарам. В регионе действовало 27 пожаров на площади 13 094 га. В некоторых сёлах огонь почти вплотную подходил к строениям. Ночью, 8 мая, пришлось эвакуировать 54 жителя деревни Тихонова Падь и 30 жителей из посёлка Большое Голоустное.

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