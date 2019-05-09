Названы дата и место прощания с композитором Евгением Крылатовым

Москва, , 16:14 — REGNUM 11 мая на Ходынском поле в Москве пройдет панихида по композитору Евгению Крылатову. Об этом в четверг, 9 мая, сообщил его сын Павел Крылатов в интервью ТАСС.

По его словам, мероприятие состоится в храме иконы Божьей Матери «Отрада и утешение», похороны композитора пройдут на Митинском кладбище в тот же день.

«Прощание с Е. Павловичем пройдет в первой половине дня в субботу, 11 мая», — сказал сын композитора.

Как передавало ИА REGNUM, 8 мая в столице РФ на 86 году жизни скончался композитор Евгений Крылатов. Жители страны хорошо знают его как автора песен из кинофильмов и мультфильмов: «Каникулы в Простоквашино», «Дед Мороз и лето», «Приключения Электроника», «Умка», «Чародеи» и других.

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