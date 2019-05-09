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«Хвостатый полк» завершил шествие «Бессмертного полка» в Великом Новгороде

Общество

Всего на шествие вышли более 15 тыс. новгородцев

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«Хвостатый полк» завершил шествие «Бессмертного полка» в Великом Новгороде
Ольга Ларина © ИА REGNUM
«Хвостатый полк» на шествии «Бессмертного полка» в Великом Новгороде

Великий Новгород, 9 мая 2019, 15:42 — REGNUM  Более 15 тыс. новгородцев приняли участие в шествии «Бессмертного полка», которое состоялось сегодня, 9 мая, в Великом Новгороде. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, колонны новгородцев с портретами своих родных и близких — участников Великой Отечественной войны — прошли по традиционному маршруту: через центральную площадь города вдоль стен Новгородского кремля к мемориалу «Огонь вечной славы».

Новгородское шествие возглавила колонна поисковиков экспедиции «Долина» — поисковики проследовали с портретами фронтовиков, чьи имени удалось восстановить в результате поисковых работ.

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Поисковики «Долины» во главе новгородского «Бессмертного полка»
Ольга Ларина © ИА REGNUM
Поисковики «Долины» во главе новгородского «Бессмертного полка»

Замыкали шествие представители кинологического клуба «Страж» со своими питомцами. Уже второй год подряд они организуют в рамках новгородского «Бессмертного полка» акцию «Хвостатый полк» — как дань уважения собакам, внёсшим свой вклад в Победу. В годы войны собаки были связистами, санитарами, диверсантами и разведчиками.

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«Хвостатый полк» на шествии «Бессмертного полка» в Великом Новгороде
Ольга Ларина © ИА REGNUM
«Хвостатый полк» на шествии «Бессмертного полка» в Великом Новгороде

У Монумента Победы на Софийской набережной развернулся «Солдатский привал» — с полевой почтой и концертной площадкой. Праздничные мероприятия завершатся салютом, который начнётся в 22:00.

Напомним, по данным государственного архива новейшей истории Новгородской области, в годы Великой Отечественной войны на фронт из Новгородской области было призвано около 200 тыс. человек. Более 100 тыс. из них погибли или пропали без вести. 86 новгородцев стали Героями Советского Союза.

Читайте ранее в этом сюжете: День Победы в Великом Новгороде начался с парада

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«Бессмертный полк»
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