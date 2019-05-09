Многотысячная колонна «Бессмертного полка» прошла по улицам Кирова

Киров, , 15:39 — REGNUM Кульминацией и самым масштабным событием в рамках празднования Дня Победы в Кирове стало шествие «Бессмертного полка». На Театральной площади более 17 тыс. гостей и жителей города сформировали колонны, сообщили ИА REGNUM в правительстве Кировской области.

К многотысячной колонне «Бессмертного полка», которая прошла по улице Московской к Вечному огню, присоединился губернатор Кировской области Игорь Васильев.

По его мнению, «Бессмертный полк» — это акция, призванная сохранить память о каждом, кто не жалея своей жизни боролся за светлое будущее.

«Каждый год 9 Мая мы собираемся на Театральной площади, чтобы отдать дань памяти нашим предкам, которые сумели отстоять нашу страну, и сказать им, что мы сделаем все возможное, чтобы трагедия никогда не повторилась. Чтобы будущее поколение никогда не испытывало тягот и лишений. Особенно отрадно, что сегодня в этом строю так много представителей молодого поколения. Это свидетельство того, что подвиг наших отцов, дедов и прадедов не будет забыт», — сказал Васильев.

Во время шествия со сцены и в рядах участников акции звучали стихи и песни военных лет.

Жители городов и поселков Кировской области также принимали участие в шествии «Бессмертный полк». Вместе с ними в колонны в отдаленных от столицы региона населенных пунктах встали отряды юных инспекторов дорожного движения и сотрудники Госавтоинспекции.