Четверг, 9 Мая 2019 года
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Многотысячная колонна «Бессмертного полка» прошла по улицам Кирова

Общество

Звучали стихи и песни военных лет

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Многотысячная колонна «Бессмертного полка» прошла по улицам Кирова
Иллюстрация: Пресс-служба правительства Кировской области
Сбор колонны на Театральной площади

Киров, 9 мая 2019, 15:39 — REGNUM  Кульминацией и самым масштабным событием в рамках празднования Дня Победы в Кирове стало шествие «Бессмертного полка». На Театральной площади более 17 тыс. гостей и жителей города сформировали колонны, сообщили ИА REGNUM в правительстве Кировской области.

К многотысячной колонне «Бессмертного полка», которая прошла по улице Московской к Вечному огню, присоединился губернатор Кировской области Игорь Васильев.

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Участники шествия
Иллюстрация: Пресс-служба правительства Кировской области
Участники шествия

По его мнению, «Бессмертный полк» — это акция, призванная сохранить память о каждом, кто не жалея своей жизни боролся за светлое будущее.

«Каждый год 9 Мая мы собираемся на Театральной площади, чтобы отдать дань памяти нашим предкам, которые сумели отстоять нашу страну, и сказать им, что мы сделаем все возможное, чтобы трагедия никогда не повторилась. Чтобы будущее поколение никогда не испытывало тягот и лишений. Особенно отрадно, что сегодня в этом строю так много представителей молодого поколения. Это свидетельство того, что подвиг наших отцов, дедов и прадедов не будет забыт», — сказал Васильев.

Во время шествия со сцены и в рядах участников акции звучали стихи и песни военных лет.

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Юные инспекторы
Иллюстрация: Пресс-служба управления МВД по Кировской области
Юные инспекторы

Жители городов и поселков Кировской области также принимали участие в шествии «Бессмертный полк». Вместе с ними в колонны в отдаленных от столицы региона населенных пунктах встали отряды юных инспекторов дорожного движения и сотрудники Госавтоинспекции.

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«Бессмертный полк»
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