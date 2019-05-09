От концертов до мастер-классов: калужане отмечают День Победы

Калуга, , 15:39 — REGNUM Праздничные программы, посвященные Дню Победы, подготовлены для калужан и гостей областного центра на площадках в Новом городском парке на улице Марата и в Центральном парке культуры и отдыха 9 мая. В этот замечательный день здесь можно увидеть и степенно шагающих убеленных сединами ветеранов, тружеников тыла, и их детей, внуков и правнуков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской управе Калуги.

Организаторы праздника подготовили интерактивные площадки и мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, театрализованную программу «Поклонимся великим тем годам», концертные программы «Победе посвящается…» и «Цветущий май».

Творческие коллективы Калуги — детский театр «Салют», подростковые клубы центра «Содружество» и другие — подготовили интересную и разнообразную программу.

Концерт победителей и призеров калужского городского конкурса-фестиваля патриотической песни «Пою тебе, моя Россия» стал главным событием в программе праздника на территории Нового городского парка.