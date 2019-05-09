с. Яйлю, , 15:33 — REGNUM

В центральной усадьбе Алтайского биосферного заповедника прошло празднование Дня Победы и шествие «Бессмертного полка», сообщил корреспонденту ИА REGNUM один из его сотрудников Роман Воробьёв.

«Бессмертный полк» в центральной усадьбе Алтайского биосферного заповедника © Роман Воробьёв

Сегодня, 9 мая, на берег Телецкого озера почтить память и отдать дань уважения тем, кто сделал возможным нашу жизнь ценой своей, вышли все жители поселка.

День Победы в алтайском селе Яйлю © Роман Воробьёв

Напомним, Яйлю — это уникальный заповедный поселок, с сотнями жителей, который полноценно существует на особо охраняемой природной территории Алтайского биосферного заповедника. Расположен находится на правом берегу Телецкого озера в долине небольшой речки Чеченек. Севернее поселка поднимаются невысокие террасы, и дальше со всех сторон громоздятся горы, покрытые смешанными лесами и тайгой, которые плотно прижали Яйлю к самой воде.