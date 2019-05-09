В Калуге отметили праздник Победы

Калуга, , 15:26 — REGNUM 74-ю годовщину Великой Победы торжественно отметили в Калуге 9 мая 2019 года. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Городской думы Калуги, горожане приняли участие во всероссийской акции «Бессмертный полк». Колонна прошла от сквера Мира до площади Победы, где состоялся торжественный митинг.

В праздничном шествии и митинге участвовали глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов и депутаты Городской думы. Александр Иванов поздравил калужан с Днём Победы и поблагодарил ветеранов за их великий подвиг.

«Дорогие ветераны! Мы склоняем голову перед вами — теми, кто ковал долгожданную, одну на всех Победу. Мы чтим память ваших товарищей, не доживших до сегодняшнего дня. Ваш подвиг всегда будет достоин восхищения и гордости нашего народа. Примите, уважаемые ветераны, искреннюю благодарность за всё, что вы сделали для нас. Я от всей души желаю калужанам мирной и счастливой жизни! Пусть в эти майские дни в наши дома придет счастье и благополучие, спокойствие и уверенность в достойном будущем нашей страны. Пусть всегда с нами будет тепло мирной жизни, завоеванное великой ценой, — ценой жизней наших отцов и дедов!».