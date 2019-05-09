В Москве началось шествие «Бессмертного полка»

Москва, , 15:16 — REGNUM В Москве 9 мая стартовала акция «Бессмертный полк», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Старт дан от станции метро «Динамо», шествие следует на Красную площадь.

По традиции, возглавил торжественную колонну президент России Владимир Путин. Ожидается, что в памятном мероприятии примут участие около одного миллиона человек.

В эти минуты шествие «Бессмертного полка» движется по Тверской улице от пересечения с Бульварным кольцом у метро Пушкинская в сторону Кремля. Люди вынесли на улицы портреты воевавших родственников для сохранения памяти о предках, героически защищавших Родину от фашизма 74 года назад.

Напомним, впервые акция «Бессмертный полк» прошла 9 мая 2012 года в Томске. В 2013 году она стала всероссийской, а также затронула другие страны мира. В 2019 году портреты погибших в боях людей пронесут в 110 странах и более чем в 500 городах.

Как сообщало ИА REGNUM, в шествии «Бессмертного полка» в Москве примут участие делегации из Франции и Англии.