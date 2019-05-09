«Единая Россия» в Севастополе развернула гигантскую Георгиевскую ленту

Севастополь, , 15:13 — REGNUM В День Победы в Севастополе активисты Молодежного совета при региональном отделении партии «Единая Россия» вместе с жителями и гостями города развернули гигантскую Георгиевскую ленту. Более 1500 человек пронесли символ Победы по центральным улицам города-героя сразу за колонной «Бессмертного полка». Площадь «Ленты Победы» составила 2100 метров, ее длина — 300 метров, ширина — 7 метров, а вес превысил 100 килограммов.

Как отмечает член Молодежного совета при Севастопольском региональном отделении партии «Единая Россия» Николай Новиков, когда активисты только начали разворачивать ленту, к ним сразу присоединились севастопольцы и гости города.

«Мы все были едины, вместе несли символ Великой Победы. Изначально планировалось, что будет по одному человеку на один метр Ленты, но в итоге по обеим сторонам люди шли плотным строем. В Севастополе особых дух патриотизма, нас поддерживали и взрослые, и дети. Это в очередной раз доказывает, что, несмотря ни на какие обстоятельства, мы никогда не забываем Подвиг наших дедов и прадедов. Мы помним! Мы гордимся!» — поделился активист.

Акция по разворачиванию гигантской Георгиевской ленты проводится впервые. Старт акции был дан 7 мая в Москве. Там активисты Волонтерской роты Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство» развернули «Ленту Победы» на площади у Останкинской башни. Эту же ленту 8 мая доставили в Севастополь, где в День Победы любой желающий смог пронести по центральным улицам города-героя.