Монголия широко отмечает День Победы

Улан-Батор, , 15:24 — REGNUM 9 мая, в Монголии проходят мероприятия, посвященные 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной Войне, передает корреспондент ИА REGNUM

Утром представители Посольства РФ в Монголии, Министерства Обороны и Российско-Монгольского Акционерного общества «Улан-Баторская железная дорога» возложили венки к мемориалу в память советских воинов на Зайсан-Толгое.

Движение колонны началось с площади перед зданием Министерства обороны и двигалось к памятнику маршалу Жукову, для движения колонны дорога была перекрыта на 1 час. В этом году, в столице Монголии впервые прошла акция «Бессмертный полк.»

В шествии, приуроченному к 74-летней годовщине Победы и 80-летнему юбилею в битве на реке Халхин-Гол, участвовали более 6000 человек.

«Чингис мотоклуб в каждом году участвует в праздновании Дня победы. В этом году более 20 байкеров участвуют в мото колонне. День победы — это и наш праздник. Через современную культуру мы хотим дать понять молодым поколениям значение Дня Победы и какой ценой наши деды вернули нам свободу», — говорит Батсайханы Уламбаяр.

«Мой отец Малжирын Ядамжав родился в 1921 году. В 1940 году в возрасте 19 лет пошел в армию. Пять лет он служил в армии в сомоне Матад аймака Дорнод. Когда Япония объявила войну 10 августа 1945 года, мой отец участвовал в освободительной войне. Служил он в кавалерийской дивизии Матада, дошел до Великой Китайской стены, был награжден медалью «Бид ялав» («Мы победили»). Я каждый год участвую в праздновании Дня победы.

Я сам получил инженерное образование в городе Свердловск, давно знаю об акции «Бессмертный полк» и очень рад, что в этом году у нас в городе Улан-Баторе впервые организуется акция «Бессмертный полк» и наши жители города широко участвуют в этой мероприятии», — говорит участник шествия Ядамжавын Жанчив.

«Наш отец Зунруйн Жамсран участвовал в битве на реке Халхин-гол. Он был майором и комиссаром дивизии, которой командовал герой Монголии Лодонгийн Дандар. В мае 1939 года наш отец был награжден Орденом красного знамени.

Мы гордимся, что являемся потомками человека, который сражался за родину и за нашу свободу. Мы хотим, чтобы молодое поколение знало и уважало подвиги отцов и дедов, берегли свободу и независимость, плата за которых была слишком дорога», — говорят участники Жамсрангийн Сухбаатар и Жамсрангийн Лхамаахуу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, акция «Бессмертный полк» впервые прошла в столице Монголии. С 2016 года, ежегодно шествие проходило в городе Эрдэнэт, который был построен Советским Союзом и называется «городом дружбы».

Одним из мероприятий, посвященных Дню Победы, стала выставка музея военной истории в Российском центре науки и культуры.

Выставка посвящалась движению «Все для фронта все для победы» и на выставке были поставлены теплые вещи, которые отправлялись в Советский Союз во время Великой Отечественной войны.

Отметим, по словам историков, в годы войны Монголия, с небольшим по численности населением и отсталой экономикой, помогала Советскому Союзу чем могла. В сентябре 1941 года была сформирована Центральная комиссия при правительстве МНР. Подобные структуры были созданы по всей стране, в их задачи входила организация работы по обеспечению помощи советской Красной Армии.

По всей стране началась волна пожертвований в фонды помощи. Теплые вещи как дубленки, валенки и варежки и мясные продукты отправлялись в Советский Союз.

В выставке находится портрет женщины. Простая монголка Энгэлийн Бадам активно участвовала в движении «Всё для фронта» и получила прозвище «Фронт Бадам».

В годы Великой Отечественной Войны она отдала в помощь фронту 16 верблюдов, 93 лощади, 1600 овец и сотни бараньих шкур, а также 10 тысяч тугриков, которые в те времена равнялись 12 500 голов овец.