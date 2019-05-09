600 тысяч в едином строю: «Бессмертный полк» на Кубани

Краснодар, , 15:12 — REGNUM 110 тысяч жителей Краснодара приняли участие в шествии «Бессмертный полк» 9 мая, в День Победы. Всего же в муниципалитетах края в колонны шествия с портретами своих родных и близких — участников Великой Отечественной войны встали около 600 тыс. человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал член центрального штаба общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России», руководитель регионального штаба движения в Краснодарском крае Борис Левитский.

В трех муниципалитетах региона шествие «обрело голос» — десятки тысяч его участников пели песни военных лет.

«В Краснодаре в этом году мы распечатали около двух тысяч песенников песен военных лет, подобрали подборку около 18 песен, раздали их волонтерам-запевалам, и вся колонная шла музыкальная — все люди пели, были баянисты. «Бессмертный полк» в Краснодаре обрёл свой голос», — рассказал Борис Левитский.

В станице Северской участникам шествия волонтёры раздавали листовки с песнями военных лет. А в Геленджике акция завершилась на главной площади города: несколько десятков тысяч человек спели хором «День Победы».

В Сочи вечером 8 мая состоялась акция «Свеча памяти» — в память о погибших моряках в море пустили гирлянды со свечами. 9 Мая участники шествия прошли по Курортному проспекту к памятнику Милосердия — памятнику врачам, спасшим жизни и здоровье 30 тысячам раненых.

«Я нес портрет своего деда — Бориса Лысенко, я назван в честь него: он артиллерийский разведчик, координировал наводку орудий. Моя дочь несла портрет другого деда. С моей бабушкой они познакомились в концлагере в Германии — в детстве они показывали мне свои номера, и ужас войны запомнился с самого детства. Так что сегодня Лысенко и Левитский прошли в «Бессмертном полку», — рассказал Борис Левитский.