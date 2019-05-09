Губернатор Алтайского края Виктор Томенко встал в ряды «Бессмертного полка»

Барнаул, , 15:11 — REGNUM Губернатор Алтайского края Виктор Томенко сегодня был замечен в рядах «Бессмертного полка». Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в отличие от предыдущего главы региона, новый не стал окружать себя охранниками и вообще хоть как-то выделяться из общей колонны.

Позднее губернатор рассказал о своих дедах, прошедших через всю войну:

«На плакате — мои дедушка и бабушка по маминой линии. И один дед, и второй — оба воевали. Оба прошли до конца войны. Оба остались живы, удостоены многочисленных наград».

По признанию Виктора Томенко, оба деда ушли из жизни более 40 лет назад.

«Но помню, когда я был маленьким, они рассказывали военные истории. И только когда стал постарше, я понял, насколько героические это были люди. Как я теперь уже понимаю, самое тяжелое они в своих рассказах опускали, говорили что-то такое, что воодушевляло нас, мальчишек, находили правильные слова. Китель деда передан мне на хранение по мужской линии», — поделился информацией губернатор.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Барнауле акция памяти «Бессмертный полк» проходит уже в седьмой раз. В 1941 году с Алтая на фронт ушли более 550 тысяч человек. Больше половины алтайских солдат родились в 1923 году. Они погибли под Сталинградом и на Курской дуге.