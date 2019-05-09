Санкт-Петербург, , 15:04 — REGNUM

На Невском проспекте Санкт-Петербурга стартовала колонна «Бессмертного полка», передает корреспондент ИА REGNUM.

«Бессмертный полк» в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Периодически по Невскому разносится волна криков «Ура!», люди заполнили собой весь Старо-Невский проспект, от перекрестка с Суворовским проспектом почти до площади Александра Невского.

Напомним, шествие пройдет по всему Невскому проспекту, до Дворцовой площади, где состоится праздничный концерт. Его начало, ориентировочно, в 16:00 мск.

В Санкт-Петербурге ожидается более миллиона участников «Бессмертного полка».

При формировании колонны не обошлось без затруднений: на Полтавской улице участники шествия оказались блокированы ограждениями от Невского проспекта. Пускать их в общую колонну если и будут, то по чуть-чуть, сообщили правоохранители. В настоящее время полиция пытается «ручейком» запустить тех, кто столпился в соседних переулках.

Обещанного властями музыкального сопровождения из репродукторов нет или его очень плохо слышно — только редкие творческие коллективы выступают на Старо-Невском проспекте

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