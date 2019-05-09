В Эстонии за счёт эмигрантов растёт численность населения

Таллин, , 15:02 — REGNUM На момент 1 января 2018 года численность эстонского населения составила 1 324 820 человек, что на 5687 человек больше чем годом ранее, сообщает национальный новостной вещатель rus.err.ee, ссылаясь на пресс-службу департамента статистики.

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По уточненным данным департамента статистики, в связи с естественной убылью населения (смертность превышает рождаемость) в 2018 года населения Эстонии уменьшилось на 1384 человека. За прошлый год в Эстонии родилось 14 367 детей, что на 600 детей больше, чем годом ранее.

Однако благодаря положительному сальдо миграции — прибывших больше (17 457 человек), чем выбывших (10 476 человек) — показатель увеличился на 7071 человека. Положительным сальдо миграции в Эстонии остается уже четвёртый год. Помимо эстонцев наиболее высокий показатель сальдо миграции был у граждан Украины (1208), России (803) и Латвии (533).

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, по состоянию на октябрь 2018 года в эстонские госорганы обратились 12 тыс. украинских трудовых мигрантов, что в два раза больше, чем в 2017 году, и в десять раз больше, чем в 2014 год