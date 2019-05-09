Киев, Украина, , 15:17 — REGNUM

Пять уголовных дел возбуждено полицией на Украины за использование георгиевской ленточки. Об этом 9 мая сообщила пресс-служба министерства внутренних дел страны.

Отмечается, что количество уголовных дел дано по состоянию на 14:00 мск. Уголовные дела были заведены по статье о изготовлении и распространении коммунистической, нацистской символики и пропаганды коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов.

По данной статье на Украине предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Кроме того, сообщается, что полиция на Украине составила 13 административных протоколов за использование георгиевской ленточки.

Ранее ИА REGNUMсообщало о задержании двух жителей Одесской области за ношение георгиевской ленты во время массовых мероприятий. На мужчин были составлены административные протоколы.