Ульяновск, Ульяновская область, , 14:49 — REGNUM

В Ульяновске продолжаются праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы. Состоялись митинг и парад Победы, пройдёт шествие «Бессмертного полка», коллективы готовятся к вечерней программе, сообщили ИА REGNUMв пресс-службе главы региона.

В Ульяновске Ulgov.ru

Праздник открыл митинг-реквием «Утро мира», организованный на площади 30-летия Победы. Здесь состоялось торжественное возложение цветов к Вечному огню. На Соборной площади прошёл парад Победы. В нём приняли участие войска 31-ой гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригады, курсанты различных образовательных учреждений, представители правоохранительных органов, юнармейцы. Впервые в параде приняли участие военнослужащие 235 Военно-транспортного авиационного полка и учащиеся колледжа государственной и муниципальной службы.

Встречи с ветеранами Ulgov.ru

Губернатор Сергей Морозов общается с ветеранами Ulgov.ru

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, открывая праздник, в своём поздравлении отметил, что 9 мая 1945 года является «величайшим днем мировой истории, нашей Родины, днем всеобщей радости, памяти и боли».

"Наши огромные и невиданные в мировой истории потери во многом стали следствием бесчеловечного и зверского отношения к мирному населению со стороны захватчиков. Было невероятно тяжело выстоять, выдержать и победить. Наши отцы, деды и прадеды не только освободили свою родную землю от вражеских захватчиков, но и принесли свободу всему человечеству. Смелость, одаренность, совестливость нашего народа помогли миру встать на ноги. Победа — не только наше великое прошлое, но и великое настоящее, которое объединяет прекрасных и честных людей во всем мире под руководством нашего президента», — сказал, в частности, губернатор.

Он напомнил, что во время войны в Ульяновской области приняли десятки эвакуированных предприятий, регион «крупнейшим промышленным ядром страны, снабжая армию боеприпасами, техникой, обмундированием и продовольствием».

Парад Победы в Ульяновске Ulgov.ru

Парад Победы в Ульяновске Ulgov.ru

Труженик тыла Николай Исаков подчеркнул, что во время войны «не было человека, который не работал для фронта». Житель блокадного Ленинграда Валентина Мельникова рассказала, что «было очень страшно», «для нас блокада — это слова «хлеб», «жизнь», «честь», «достоинство» — всё «связано воедино».

Торжественное прохождение войск завершилось хореографической композицией «Напутствие матери», организованы молодёжный танцевальный флешмоб «Бал Победы» и выступления театральных коллективов «Театр фронту!».

Напомним, вечерняя программа откроется гала-концертом, посвященным Году национального единства. Свои номера представят государственный ансамбль песни и танца «Волга». Подарком станет выступление вокальной группы «Ассорти». Салют будет дан в 22:00 часов.

День Победы в Ульяновске Ulgov.ru

День Победы в Ульяновске Ulgov.ru

По данным министерства семейной, демографической политики и социального благополучия, в регионе в настоящее время проживает 14 261 ветеран Великой Отечественной войны — в их число входят инвалиды и участники войны, солдаты последнего военного призыва, жители блокадного Ленинграда, бывшие несовершеннолетние узники фашизма и труженики тыла. Ещё 76 261 человек относятся к категории «дети войны».

День Победы в Ульяновске Ulgov.ru