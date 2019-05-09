Ульяновск, Ульяновская область, 9 мая 2019, 14:49 — REGNUM
В Ульяновске продолжаются праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы. Состоялись митинг и парад Победы, пройдёт шествие «Бессмертного полка», коллективы готовятся к вечерней программе, сообщили ИА REGNUMв пресс-службе главы региона.
Праздник открыл митинг-реквием «Утро мира», организованный на площади 30-летия Победы. Здесь состоялось торжественное возложение цветов к Вечному огню. На Соборной площади прошёл парад Победы. В нём приняли участие войска 31-ой гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригады, курсанты различных образовательных учреждений, представители правоохранительных органов, юнармейцы. Впервые в параде приняли участие военнослужащие 235 Военно-транспортного авиационного полка и учащиеся колледжа государственной и муниципальной службы.
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, открывая праздник, в своём поздравлении отметил, что 9 мая 1945 года является «величайшим днем мировой истории, нашей Родины, днем всеобщей радости, памяти и боли».
"Наши огромные и невиданные в мировой истории потери во многом стали следствием бесчеловечного и зверского отношения к мирному населению со стороны захватчиков. Было невероятно тяжело выстоять, выдержать и победить. Наши отцы, деды и прадеды не только освободили свою родную землю от вражеских захватчиков, но и принесли свободу всему человечеству. Смелость, одаренность, совестливость нашего народа помогли миру встать на ноги. Победа — не только наше великое прошлое, но и великое настоящее, которое объединяет прекрасных и честных людей во всем мире под руководством нашего президента», — сказал, в частности, губернатор.
Он напомнил, что во время войны в Ульяновской области приняли десятки эвакуированных предприятий, регион «крупнейшим промышленным ядром страны, снабжая армию боеприпасами, техникой, обмундированием и продовольствием».
Труженик тыла Николай Исаков подчеркнул, что во время войны «не было человека, который не работал для фронта». Житель блокадного Ленинграда Валентина Мельникова рассказала, что «было очень страшно», «для нас блокада — это слова «хлеб», «жизнь», «честь», «достоинство» — всё «связано воедино».
Торжественное прохождение войск завершилось хореографической композицией «Напутствие матери», организованы молодёжный танцевальный флешмоб «Бал Победы» и выступления театральных коллективов «Театр фронту!».
Напомним, вечерняя программа откроется гала-концертом, посвященным Году национального единства. Свои номера представят государственный ансамбль песни и танца «Волга». Подарком станет выступление вокальной группы «Ассорти». Салют будет дан в 22:00 часов.
По данным министерства семейной, демографической политики и социального благополучия, в регионе в настоящее время проживает 14 261 ветеран Великой Отечественной войны — в их число входят инвалиды и участники войны, солдаты последнего военного призыва, жители блокадного Ленинграда, бывшие несовершеннолетние узники фашизма и труженики тыла. Ещё 76 261 человек относятся к категории «дети войны».