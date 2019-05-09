«Бессмертный полк» в Ленобласти уже собрал 120 тыс. человек

Санкт-Петербург, , 14:29 — REGNUM В Ленинградской области акция «Бессмертный полк» проходит 9 мая 2019 года в 20 населенных пунктах — не только в городах, но и в поселках и даже в деревнях.

Напомним, что в годы войны большая часть Ленобласти была оккупирована врагом, затем здесь шли жесточайшие бои в ходе битвы за Ленинград.

Акция «Бессмертный полк» началась в 9 часов утра шествием в Выборге, затем охватила другие города региона. Последним к шествию «Бессмертного полка» в 15:00 мс ­присоединится город Гатчина.

По предварительным оценкам областных властей, в акции принимают участие не менее 120 тысяч человек.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко принял участие в торжественных мероприятиях в городе воинской славы Тихвине.

«Сегодня самый великий праздник для всех россиян — День Великой Победы. Но это ещё и праздник со слезами на глазах — потому что сегодня мы вспоминаем всех тех, кто не дожил до Светлого Дня Победы, кто отдал свои жизни на фронтах, погиб в блокадном Ленинграде, в партизанском отряде, был замучен в фашистском лагере, умер от голода у станка или погиб в оккупации. Вспоминаем и тех, кто не дожил до сегодняшнего дня после 1945 года», — заявил глава региона на торжественном митинге.

Он также добавил, что особое значение в День Победы имеет шествие «Бессмертного полка».

«Мы приходим в строй Полка не по приказу, а по велению сердца. Важно и то, чтобы каждый год в строй «Бессмертного полка» приходили не только мы с вами, взрослые, но и наши дети и внуки. Таким образом мы передаем им свою память, которую получили от наших дедов, отцов, матерей и бабушек», — подчеркнул Александр Дрозденко.

Губернатор прошел с земляками в Тихвине с портретами своих обоих дедов в руках.

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