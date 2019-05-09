«Бессмертный полк» в Екатеринбурге объединил десятки тысяч человек

Екатеринбург, , 14:29 — REGNUM Жители Екатеринбурга прошлись традиционным «Бессмертным полком» от Главпочтамта до Вечного огня на площади Коммунаров. В передних рядах колонны проходили инвалиды-колясочники. За ними шли волонтёры, растянувшие гигантскую копию Знамени Победы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Несмотря на призывы не брать красные знамёна и портреты героев-военачальников, некоторые люди осознанно шли с флагами СССР и копиями Знамени Победы, а также с портретами полководцев.

«Мы думали пойти просто с портретами. Но когда узнали про запрет — из принципа пошли с красными флагами. Нашу историю пытаются «забыть», переписать. Не выйдет!» — сказал корреспонденту ИА REGNUM молодой екатеринбуржец.

Численность «полка» пока разнится: по предварительным оценкам, в акции поучаствовали от 130 до 200 тысяч человек. В 2018 году акция собрала в Екатеринбурге около 150 тысяч человек.

Напомним, акция «Бессмертный полк» ежегодно проводится по всей России и даже за рубежом. В составе «полка» проходят люди, для которых Победа в Великой Отечественной войне — не пустой звук.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге началось шествие «Бессмертного полка»