В Калуге в ряды «Бессмертного полка» встали порядка 10 тысяч горожан

Калуга, , 14:12 — REGNUM Около 10 тысяч детей, внуков и правнуков фронтовиков приняли участие во всероссийской акции «Бессмертный полк» в Калуге в День Победы 9 мая. Всего в шествии и в торжественном митинге, посвященном 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов, в Калуге приняли участие около 18 тысяч человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Участники митинга на площади Победы Калуги почтили минутой молчания память воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, а также возложили цветы к могиле Неизвестного солдата.

Поздравляя калужан и гостей города с праздником Победы, губернатор области Анатолий Артамонов напомнил, что в годы Великой Отечественной войны 175 тысяч калужан ушли на фронт. Из них домой вернулись менее 40 тысяч человек. 201 калужанин удостоен звания Героя Советского Союза, 28 человек стали полными кавалерами Ордена Славы. Жители Калужской земли насмерть стояли под Москвой и Ленинградом, защищали Сталинград, сражались на Курской дуге, освобождали Восточную Европу, салютовали Победе в Берлине. Под стать воинскому героизму был и самоотверженный труд в тылу.

«Как бы не отдалялась от нас победоносная весна 1945-го года, объединяющая сила праздника с каждым годом только растет. Подтверждением тому тысячи семей, которые ежегодно встают в колонну «Бессмертного полка». И эта колонна сегодня марширует по странам всего мира», — подчеркнул Анатолий Артамонов.

Вместе с калужанами губернатор Анатолий Артамонов прошёл в колонне «Бессмертного полка» с фотографией своего отца Дмитрия Артамонова.

По информации организаторов акции в 2018 году в ряды «Бессмертного полка» встали 9,5 тысячи калужан, а годом ранее колонна «Бессмертного полка» насчитывала 7 тысяч человек, а в самый первый раз в акции «Бессмертный полк» в Калуге участвовали 150 человек.