День Победы в Ярославле: фоторепортаж

Ярославль, , 14:10 — REGNUM 9 мая празднование Дня Победы в Ярославле началось с возложения венков и цветов к памятнику-монументу в честь боевой и трудовой славы ярославцев в годы Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов.

По традиции главные торжества прошли на Советской площади. С праздником собравшихся поздравил губернатор Дмитрий Миронов.

«Все больше отдаляется от нас великий день — 9 мая 1945 года. Но этот праздник всегда будет самым дорогим и священным для каждой семьи. Мы не перестанем чтить подвиг тех, кто героически сражался с фашизмом на фронте, трудился в тылу, восстанавливал страну из руин в послевоенные годы. В сегодняшнем празднике — гордость, радость и скорбь. Сложно забыть, какой ценой завоевана Победа, сколько жизней наших граждан унесла война. С фронта не вернулись более 200 тысяч жителей области», — сказал глава региона.

Память погибших почтили минутой молчания.

Праздничный парад начался с проезда автоколонны с участниками Великой Отечественной войны.

Затем по главной площади Ярославля прошли части Ярославского территориального гарнизона, офицеры и курсанты Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны, представители региональных управлений Министерства внутренних дел России, Федеральной Службы Войск Национальной Гвардии России, МЧС России, федеральной службы судебных приставов и исполнения наказаний России по Ярославской области, воспитанники кадетских классов и члены «Юнармии».

В параде приняла участи военная и специальная техника.

Кроме современной техники ярославцы смоли увидеть и ту, что сохранилась со времён Великой Отечественной войны: легендарный танк Т-34−85, знаменитая бесствольная система полевой реактивной артиллерии «Катюша», а также ретро автомобили (ГАЗ-АА (полу́торка), ЗИС-5 («трёхтонка»), ЗИС-8, ГАЗ-03−30, боевая техника войск противовоздушной обороны и бронетехника.

Над Советской площадью пролетел легендарный штурмовик Ил-2.

В Великой Отечественной войне он был главной ударной силой советской авиации и основной поддержкой атакующих пехотных частей. Противники называли его «Летающим танком» и «Черной смертью». Самолет, прилетевший в Ярославль использовался во время войны. В ноябре 1943 года он был подбит при выполнении боевого задания в Мурманской области и затонул в озере Кривое. Спустя 70 лет сын и дочь его летчика Валентина Скопинцева смогли поднять самолет. В результате четырехлетней реставрации удалось сохранить 65% оригинальных элементов конструкции.

Завершилось шествие плац-концертом.